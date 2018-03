Non ho fatto nessun ricorso | ma è vero | potrei essere ripescato ed eletto in

Clamoroso. Massimo Giletti in tribunale. E la ragione è seria… Vi ricordate l’omicidio di Sarah Scazzi? Per carità Non c’entra nulla - ma c’è una connessione con quel fatto : Massimo Giletti nella bufera. L’amato conduttore dovrà presentarsi in tribunale per difendersi. E cosa gli è successo questa volta? Beh, c’è di mezzo la sua trasmissione, l’Arena. Dunque, facciamo un passo indietro. Vi ricordate il caso di Sarah Scazzi, la ragazza di Avetrana uccisa 8 anni fa? Ecco. Sarah fu uccisa dalla cugina Sabrina Misseri e da Cosima Serrano, sua madre. Come ricorda la Corte Suprema, la ragazza venne strangolata da Sabrina ...

"Se ha fatto gli stessi studi - la donna Non deve guadagnare meno" : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano

Povia contro Disney : 'Elsa di Frozen Non è lesbica - ha fatto l'amore con me in auto' : FUNWEEK.IT - Giuseppe Povia non vuole passare inosservato sulla spinosa questione della principessa Disney Elsa che potrebbe diventare lesbica nel secondo capitolo del cartone animato. Il cantante ...

“Ma che ha fatto?”. Nadia Rinaldi torna all’Isola dei Famosi - ma è molto - molto diversa. Qualcosa Non quadra rispetto al primo arrivo in Honduras - quando l’attrice appariva così davanti alle telecamere. Ve ne siete accorti? Il ‘dettaglio’ Non sfugge e il foto-confronto Non mente : Alla fine Nadia Rinaldi è rientrata a far parte dei naufraghi dell’Isola dei Famosi. O meglio: per ora è relegata all’Isola che non c’è insieme a Elena Morali, l’eliminata di lunedì sera che ha deciso di continuare l’esperienza in Honduras. Il pubblico ha accontentato l’ex Pupa, perché l’ha preferita a Paola Di Benedetto, che quindi ha ripreso l’aereo verso l’Italia insieme a Filippo ...

“Che fine ha fatto?”. Grande festa nel Clan Rodriguez - ma quell’assenza si nota. “Siamo preoccupati - diteci la verità”. Una riunione di famiglia con i fiocchi ma Non passa inosservata quella sedia vuota. Mistero. E tutti chiedono spiegazioni : Che fine ha fatto proprio lui? Bell’enigma, non sia mai detto che il Clan Rodriguez non si presenti al completo in un’occasione molto speciale. Quando parliamo della famiglia di Belen, ovviamente, vanno inclusi anche chi non ha un vincolo di sangue, perché gli argentini sono estremamente inclusivi. Questo è il loro segreto e la loro forza che gli permette di proteggersi dalle insidie della visibilità. Fatto sta che qualcosa sembra essersi ...

ERMAL META CONTRO NOEMI E CATTELAN/ Polemica per Non mi avete fatto niente : "Non c’è più la par condicio" : ERMAL META e NOEMI, la cantante a ''E poi c'è CATTELAN'' provoca poi il vincitore del Festival di Sanremo 2018 risponde per le rime su Twitter alimentando la Polemica.(Pubblicato il Tue, 06 Mar 2018 21:33:00 GMT)

Bologna - la minacciava di pubblicare foto osé se Non avesse fatto sesso - stalker condannato a due anni : Decine di sms al giorno per convincerla a tornare insieme, pedinamenti e appostamenti sotto casa, e poi la minaccia di pubblicare su internet una foto di lei in biancheria intima. È ciò che per mesi ...

“Io con uno dei giudici di Ballando con le stelle…”. La bomba di Giovanni Ciacci. Il mitico Giò Giò di ‘Detto Fatto’ fa una rivelazione clamorosa. Ma Non è il solo scoop che ha lanciato : “Ne ho due. mica uno…” : Uragano Giovanni Ciacci! Fresco concorrente di Ballando con le stelle 13, si confessa al settimanale Chi e fa una serie di rivelazioni bomba. “Molti concorrenti di Ballando con le stelle non so chi siano, ecco perché danzo con un uomo”. Il costumista di Detto fatto commenta il cast della trasmissione di Rai1 condotta da Milly Carlucci: “Molti degli altri concorrenti non so chi siano. Sono io l’unica vera star del programma. E vincerò”. ...

Ermal Meta contro Noemi e Cattelan/ Polemica su Twitter per Non mi avete fatto niente : il botta e risposta : Ermal Meta e Noemi, la cantante a ''E poi c'è Cattelan'' provoca poi il vincitore del Festival di Sanremo 2018 risponde per le rime su Twitter alimentando la Polemica.(Pubblicato il Tue, 06 Mar 2018 11:30:00 GMT)

“Oddio!”. Isola - Stefano De Martino si è presentato così in diretta - ma poi… Non l’aveva mai fatto prima - in 40 giorni di reality. E quando - finalmente - il ballerino si convince si leva un boato. Guardare per credere : Stefano De Martino, finalmente! Dopo un mese e mezzo di Isola dei Famosi l’inviato cede alle richieste delle fan (e di Mara Venier). Succede tutto durante la settima diretta, che è stata, come al solito, piena di sorprese e colpi di scena. In breve: Elena Morali ha perso la sfida al televoto con le altre nominate, Bianca Atzei e Alessia Mancini, ma, traghettata all’Isola che non c’è, di cui ignorava l’esistenza, ha ...

Dentro il Pd le dimissioni differite di Renzi Non sarebbero piaciute affatto : Matteo Renzi annuncia le dimissioni da segretario del Partito democratico: il leader dem è salito all'ultimo piano del Nazareno al termine di una lunga giornata di incontri e ha spiegato di voler ...

Dentro il Pd le dimissioni differite di Renzi Non sarebbero piaciute affatto : Matteo Renzi annuncia le dimissioni da segretario del Partito democratico: il leader dem è salito all'ultimo piano del Nazareno al termine di una lunga giornata di incontri e ha spiegato di voler attendere la composizione delle Camere e la formazione del Governo prima di rendere effettivo il suo passo indietro. dimissioni differite, dunque. A questo, però, Renzi aggiunge che il nuovo segretario non sarà un traghettatore ...

“Ti sei rifatto - dicci la verità!”. Attacco frontale ad Alex di Uomini e Donne. Le ultime foto apparse sui social hanno destabilizzato i fan che Non si sono di certo fatti sfuggire quel dettaglio. La sua risposta - però - è arrivata subito e ha detto tutto : L’ex tronista del Trono Gay Alex Migliorni ha voluto rispondere a chi, sui social, lo avrebbe accusato di essere ricorso segretamente alla chirurgia estetica. Alex è rifatto? In molti se lo sono chiesto. Ad insospettire gli utenti, di fatto, sarebbero state le labbra di Alex, sembrate a questi ultimi un po’ più gonfie del solito. Una volta tirato in ballo l’ex protagonista di Uomini e Donne ha allora messo in pubblica piazza la verità, ...

Mentana Non va a dormire e prende in giro tutti quelli che l'hanno fatto : Una diretta fiume quella di Enrico Mentana, nella sua Maratona in onda su La7, in attesa dei risultati definitivi delle elezioni. Puntuale, poco dopo l'alba, arriva il buongiorno a chi si fosse appena sintonizzato.Mentana e la pizza bianca: ''La faremo sparire durante la pubblicità''