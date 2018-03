Nier Automata | la spada Virtuous Treaty di 2B è stata ricreata nella realtà

Nier : Automata - Yoko Taro e soci parlano dello sviluppo e di un 'segreto' : - Volevano che NieR: Automata vendesse almeno un milione di copie, ma non avrebbero mai pensato che potesse superare i due milioni in tutto il mondo. - Una considerevole quantità di persone è stata ...

Nier Automata : l'ultimo segreto del gioco dev'essere ancora scoperto : I giochi Nier di Yoko Taro sono noti per essere densi di segreti, basti pensare che per ottenere il finale "migliore" nel Nier originale bisognava attraversare l'intero gioco svariate volte, ed in Automata accade la successa cosa.Come riporta Segmentnext, sembra proprio che Nier Automata nasconda ancora un segreto che nessuno, fino ad ora, è stato ancora capace di scovare. Questo segreto in particolare agli sviluppatori è noto come "that", ...

Gli sviluppatori di Nier : Automata tra i protagonisti della GDC 2018 : La prossima Game Developers Conference 2018 fissata per il mese di marzo è stata recentemente lo sfondo di una polemica con protagonista Nolan Bushnell, il quale doveva essere premiato all'evento con il prestigioso Pioneer Award, ma in seguito il riconoscimento è stato revocato per accuse di molestie sessuali.Tuttavia, la GDC 2018 sarà un'importante occasione per scoprire interessanti dettagli su attesi giochi: ad esempio nel corso della ...

Nier : Automata non ha ricevuto alcun aggiornamento per PC dal giorno del lancio : Se il 2017 è stato un anno memorabile per quanto le riguarda le uscite su console e PC, per quest'ultima piattaforma non sono mancate anche diverse delusioni, fa notare DSOgaming.Questo potrebbe essere il caso proprio di Nier: Automata, gioco che in assoluto ha funzionato bene collezionando ottimi voti dalla critica, ma con evidenti problemi per quanto riguarda l'ottimizzazione su PC.Il titolo è stato rilasciato a marzo del 2017, e da allora non ...