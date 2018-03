Nella road map del Colle il voto bis è l' ultima spiaggia

ilgiornale

: - fannymanty : - GabrieleSalva75 : #jnews una settimana nella quale potevamo staccarci in campionato e uscire dalla UCL, invece ne siamo usciti da campioni. Road to Kiev. - carmeloserafin : Nel cuore nessuna croce manca e Mimo si è collocato nella parte dove il dolore,solidale con la tua via Crucis... -

(Di giovedì 8 marzo 2018) Roma Ed ecco a voi l'altro Matteo, «un geniale uomo comune che potrebbe diventare il primo leader di estrema destra dal 1945». Il Washington Post lo ha incoronato ma il Quirinale lo ha già detronizzato. Il presidente «non ha pregiudizi» e non vuole andare contro la volontà popolare. Però i numeri sono numeri e al momento non ci sono. Quindi, questo filtra dal palazzo, per riuscire a trovare una maggioranza, oltre a un periodo di decantazione, servirà che i protagonisti facciano uno sforzo di realismo, un sacrificio. Insomma, se si vuole che nasca un governo di centrodestra, Salvini deve fare un passo indietro. Non è un diktat, spiegano, ma una presa d'atto della realtà. Del resto la stessa speculare precondizione vale pure per l'altro aspirante, Luigi Di Maio: se si apre una trattativa, bisogna essere disposti a concedere qualcosa. ...