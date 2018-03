' Ndrangheta | arresti di esponenti ' ndrina del vibonese

Narcotraffico - 25 arresti tra Italia e Albania : sgominata banda - in manette anche 3 capi della 'Ndrangheta : Venticinque persone, inclusi tre presunti capibastone, sono state tratte in arresto in Calabria, Sicilia, Puglia, Lazio, Toscana, Lombardia e Albania: è il frutto della maxioperazione antidroga ...

'Ndrangheta in Brianza : riciclaggio di denaro - due arresti nel vimercatese : Un sistema articolato di società "cartiere", che permetteva ai clan della 'ndrangheta della provincia di Reggio Calabria di ripulire enormi quantità di denaro. Due dei 27 fermi emessi dalla procura ...

'Ndrangheta - arresti e sequestri per riciclaggio e frode : Sono 14 le persone colpite da ordinanza di custodia cautelare in carcere , 11, o domiciliare , 3, emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze su richiesta della Direzione ...

'Ndrangheta : 41 arresti tra Firenze e Reggio Calabria : Nelle prime ore del mattino i Carabinieri e la Guardia di Finanza hanno operato congiuntamente per effettuare un doppio blitz antimafia in Calabria e Toscana, che ha portato al fermo di 41 persone e al sequestro di più di 64 aziende sparse sul territorio nazionale, immobili e denaro per un ammontare di 100 milioni di euro. Le ordinanze di custodia cautelare sono state disposte dal gip di Firenze, su richiesta della Direzione Distrettuale ...

'Ndrangheta - 14 arresti Cc e GdF Firenze : 8.15 Carabinieri e Guardia di Finanza di Firenze hanno eseguito 14 arresti (11 in carcere e 3 ai domiciliari) nell'ambito del doppio blitz contro la 'Ndrangheta. Associazione per delinquere,estorsione, sequestro di persona, usura,riciclaggio e autoriciclaggio, attività finanziaria abusiva,uso ed emissione di fatture per operazioni inesistenti, trasferimento fraudolento di valori, aggravati dal metodo mafioso i reati contestati a vario titolo. ...

'Ndrangheta - arresti e sequestri Dia-Gdf : 6.30 La Direzione investigativa antimafia (Dia) e il Comando provinciale della Guardia di Finanza di Reggio Calabria stanno eseguendo un provvedimento di fermo emesso dalla Direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria nei confronti di numerose persone appartenenti alla 'Ndrangheta. L'operazione si svolge sull'intero territorio nazionale. In esecuzione anche un provvedimento di sequestro di imprese, beni immobili e disponibilità ...