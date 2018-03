Napoli | Allan rinnova fino al 2023

Napoli - Allan rinnova il contratto fino al 2023 : Allan ha rinnovato il suo contratto con il Napoli fino al 2023. L'annuncio della nuova firma del centrocampista brasiliano è stato dato dal presidente azzurro Aurelio De Laurentiis: 'Ringrazio Andrea ...

FOCUS AZZURRO – Napoli allunga - Allan è una certezza : Il Napoli vince con una pioggia di reti contro il Cagliari e si porta a quattro punti di vantaggi dalla Juventus. La gara è stata bella e spettacolare con gli azzurri che hanno espresso egregiamente il proprio gioco fatto di precise geometrie e di puntate veloci verso la porta avversaria. Vincere per cinque a zero […] L'articolo FOCUS AZZURRO – Napoli allunga, Allan è una certezza proviene da ultimecalcioNapoli.it.

Napoli - Allan : 'Ad un passo dal miracolo. Ora tutto sul campionato' : Al termine della partita tra Lipsia e Napoli, che ha visto imporsi inutilmente gli azzurri per 2-0, Allan è intervenuto ai microfoni di Sky Sport. ' Siamo stati ad un passo dal miracolo. E' una vittoria importante per noi dopo aver perso la partita d'andata malamente . C'è un pochino di amaro in bocca per l'eliminazione, ora dobbiamo ...

Napoli - si lavora al rinnovo di Allan : Passi avanti per prolungare il contratto dell'uomo del momento in casa della capolista: vicino l'accordo fino al 2023 a 2,3 milioni a stagione

VIDEO / Napoli Spal (1-0) : highlights e gol. Parola ad Allan (Serie A 25^ giornata) : VIDEO Napoli Spal (risultato finale 1-0), highlights e gol della partita valida nella 25^ giornata del campionato di Serie A e giocata tra le mura del San Paolo. (Pubblicato il Mon, 19 Feb 2018 10:45:00 GMT)

Allan - l'uomo in più del Napoli di Sarri : Fede , è molto religioso, , tatoo, Napoli e l'amore smisurato per la sua famiglia , la moglie Thais e i due figli Miguel e Manuela, : il mondo a 'tinte azzurre' dell'insostituibile Allan. SERIE A ...

Napoli - Allan : 'Non pensiamo alla Juve - sono loro che inseguono. Migliorato grazie a Sarri' : allan, centrocampista del Napoli , è intervenuto al termine del match vinto contro la Spal. Ecco le sue parole ai microfoni di Sky Sport: Una partita che vi rilancia nuovamente in testa alla classifica. 'Siamo contenti, abbiamo fatto una buona partita ed è un peccato non aver chiuso prima. Juve? Dobbiamo pensare a noi, è la Juve ...

Pagelle / Napoli-Spal (1-0) : Fantacalcio - i voti. Allan migliore in campo (Serie A 25^ giornata) : Pagelle Napoli-Spal: Fantacalcio, i voti della partita di Serie A per la 25^ giornata. I giudizi, i migliori e i peggiori in campo al San Paolo (oggi 18 febbraio)(Pubblicato il Sun, 18 Feb 2018 18:30:00 GMT)

Napoli-Spal - pagelle : Allan decisivo - Callejon e Insigne si sacrificano - Calcio : Essenziale nell'economia del gioco partenopeo. Jorginho 6,5 - Spettacolare il suo primo quarto d'ora, esce stremato negli ultimissimi minuti. Hamsik 6 - Il suo 2-0 viene vanificato da una posizione ...