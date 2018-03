Morte di Borsellino | chiusa la nuova inchiesta per depistaggio

Emanuela Loi - chi è?/ Agente della scorta di Paolo Borsellino : "Dopo la sua Morte è cambiato tutto in Polizia" : Emanuela Loi, prima Agente donna della Polizia di Stato a restare uccisa in servizio. Perse la vita nella strage di Via D’Amelio insieme ad altri quattro colleghi della scorta.(Pubblicato il Sun, 28 Jan 2018 23:00:00 GMT)