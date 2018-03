Morte Astori | Pellegrini | “mi è stato dietro tantissimo | il dolore è enorme” VIDEO

calcioweb.eu

: Domani giornata di lutto cittadino per la morte di #Astori. Bandiera di Firenze a mezz’asta sugli edifici pubblici.… - comunefi : Domani giornata di lutto cittadino per la morte di #Astori. Bandiera di Firenze a mezz’asta sugli edifici pubblici.… - DiMarzio : #Astori, eseguita l’autopsia: morte cardiaca per il difensore della #Fiorentina - Corriere : Autopsia sul corpo di Astori: «Bradiaritmia: il cuore ha rallentato fino a fermarsi» -

(Di giovedì 8 marzo 2018)- Il mondo del calcio e non è sotto shock per ladel capitano della Fiorentina. Il calciatore della Roma, Lorenzo, che ha conosciuto e vissuto un anno nella Capitale con, afferma: “era uno di quelli che mi stava più”, ha detto in esclusiva alla rivista ufficiale Match Program di Roma-Torino. “È molto semplice parlare di Davide, era un ragazzo talmente eccezionale. Un ragazzo solare che metteva tutte le sue energie in quello che faceva. Aveva sempre una parola buona per tirarti su il morale. L’anno in cui abbiamo giocato insieme alla Roma io ero un ragazzo ancora della Primavera e lui mi èmolto vicino con consigli e supporto. Èl’anno del mio esordio in A. Poi l’ho incontrato molte volte da avversario quando ero a Sassuolo, era sempre il primo a venirmi incontro per salutare, darmi un abbraccio e chiedere come ...