Milano passa a Mosca

Prese a sprangate un passante - la pm di Milano chiede la perizia : "Accertare se capace di intendere" : Secondo i medici di San Vittore, il camerunense Frankline Njuakeh, 32 anni, ha probabili disturbi psichici

Milano - pirata ubriaco e senza patente travolge e uccide un passante : È stato arrestato dalla Polizia Locale di Milano il pirata della strada che ieri sera, verso le 20, nel capoluogo lombardo, ha travolto e ucciso con la sua auto, senza fermarsi per prestare soccorso, ...

Lazio - le cinque giornate di Milano : la stagione passa da San Siro : Da Milano a Milano. La Lazio riparte - dopo il recupero vinto 3-0 contro l'Udinese - da una doppia sfida e da una doppia trasferta, campionato e Coppa Italia. Sempre San Siro e sempre Milan, tutto ...

Milano - resta in carcere l'uomo che ha preso a sprangate un passante : C'è il 'concreto pericolo' che possa colpire ancora e quindi deve restare in carcere il trentaduenne camerunese arrestato lo scorso 23 gennaio e accusato di tentato omicidio per avere sferrato tre ...

Treno deragliato a Milano - scintille al passaggio in stazione prima dello schianto : Ecco le immagini del Treno pendolari che passa a circa 140 chilometri all'ora dalla stazione di Pioltello, lasciando dietro di se una scia di scintille, appena 20 secondi prima del deragliamento. La ...

L’arte della tavola tra passato e futuro in mostra a Milano : Fino al 15 febbraio 2018 le sale di Palazzo Reale di Milano ospitano la mostra “Convivando – L’arte della tavola tra passato e futuro”, promossa e prodotta da Comune di Milano|Cultura, Palazzo Reale, HOMl, il Salone degli Stili di Vita di Fiera…Continua a leggere →

Milano : camerunense prende a sprangate un passante ferendolo gravemente : Un 32enne di origini camerunensi è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio aggravato dopo aver colpito con una spranga di ferro un 31enne di origini serbe che stava aspettando il tram numero ...

Milano - sprangate a passante. Arrestato : 18.15 Un 32enne è stato Arrestato dai carabinieri, a Milano, per aver aggredito senza motivo un 30enne in attesa del tram. E' accusato di tentato omicidio. L'aggressore ha colpito per tre volte con una spranga l'uomo, che si è accasciato a terra ed è stato soccorso dai passanti. E' ricoverato con diverse fratture al cranio, ma non sarebbe in pericolo di vita. Quando il 32enne è stato bloccato era in evidente stato di alterazione. Ha precedenti ...

Milano - sprangate in testa a un passante : è grave. Fermato aggressore - : Un cittadino del Camerun avrebbe ferito gravemente un 31enne che non aveva mai visto prima. È accaduto alla fermata del tram 9, all'angolo tra viale Sabotino e via Ripamonti

Milano - sprangate in testa ad un passante/ Arrestato ‘nuovo Kabobo’ : il racconto choc della ragazza testimone : sprangate in testa a un passante alla fermata del tram a Milano: 32enne del Camerun in arresto, 31enne colpito alle spalle e gravemente ferito. I due non si erano mai visti prima.(Pubblicato il Wed, 24 Jan 2018 17:48:00 GMT)

Milano - torna l'incubo Kabobo : immigrato camerunense prende a sprangate un passante senza motivo : I carabinieri hanno arrestato un 32enne di origine camerunense con l'accusa di tentato omicidio perché a colpi di spranga e senza motivo ha sfondato il cranio a un 31enne che stava aspettando il tram. ...

Milano - torna l’incubo Kabobo : immigrato camerunense prende a sprangate un passante senza motivo : Milano, torna l’incubo Kabobo: immigrato camerunense prende a sprangate un passante senza motivo I carabinieri lo arrestano dopo pochi minuti. La vittima ha una frattura cranica ma si salverà Continua a leggere L'articolo Milano, torna l’incubo Kabobo: immigrato camerunense prende a sprangate un passante senza motivo sembra essere il primo su NewsGo.

Milano - 32enne scende dal tram e prende a sprangate un passante : ferito è grave : È sceso dal tram, ha preso a calci un bidone e tentato di sradicare un paletto dal terreno. Poi ha recuperato una spranga di ferro di 80 centimetri e ha colpito alla testa un passante, mai visto prima, che era in attesa alla fermata. Un 32enne del Camerun è stato arrestato per tentato omicidio dai carabinieri dopo aver causato diverse fratture craniche a un serbo di 31 anni. L’episodio è avvenuto martedì sera alla fermata del tram 9 ...

Milano - scende dal tram e spacca tutto con una spranga : passante colpito alla testa : Un 32enne originario del Camerun, in evidente stato di alterazione, martedì sera ha aggredito senza motivo un 31enne serbo che aspettava il 9 all’incrocio con viale Sabotino. Arrestato dai carabinieri