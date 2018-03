Milan | Romagnoli | ' Presi due gol stupidi | abbiamo buttato l' andata'

Serie A Milan - le mosse per blindare Romagnoli : MilanO - blindare Romagnoli . Era già nei piani del Milan , come spiegato da Fassone la scorsa settimana, ma adesso è diventato una priorità. I motivi per tale accelerazione? Da un lato un ...

Milan : Romagnoli è il sogno della Lazio : Alessio Romagnoli è il sogno della Lazio. Come si legge sul Corriere dello Sport , Inzaghi stima da sempre il difensore, Lotito e Fassone ne hanno parlato ma sarà difficile strapparlo al Milan.

Milanmania : quanto tempo perso con l'inutile 3-5-2! Romagnoli come Baresi : Le critiche sono spesso troppo severe, ma tutte le squadre del mondo vorrebbero avere un portiere di tale qualità, così giovane, con un margine di crescita, nella scuola di Alfredo Magni, maestro ...

Bonucci-Romagnoli - il Milan può contare sulla coppia di centrali più forte del campionato : Finalmente il vero Bonucci, finalmente il vero Romagnoli. Il Milan è reduce dall’entusiasmante qualificazione in finale di Coppa Italia, successo dopo i calci di rigore contro la Lazio per la squadra di Gennaro Gattuso, adesso l’ultimo atto contro la Juventus con l’intenzione di alzare un trofeo in stagione. Importanti obiettivi anche in campionato ed Europa League, i rossoneri possono pensare anche al quarto posto che vale la ...

Milan - Romagnoli cuore laziale : 'Non ho esultato al rigore'. Mirabelli si complimenta con Immobile : ROMA Incrocia lo sguardo con tutti quelli che gli passano davanti nella pancia dell'Olimpico, Alessio Romagnoli. E' il suo momento e se lo gode, appoggiato alla parete del corridoio che collega gli ...

Milan - difesa all'attacco : Donnarumma para rigori - Romagnoli chiude tutto : Come sottolinea La Gazzetta dello Sport , per Gigio non è la prima volta. Già a Doha nella Supercoppa Italiana 2016 contro la Juventus ipnotizzò Paulo Dybala nella lotteria finale dei penalty. Una ...

Milan - ROMAGNOLI SU GATTUSO/ "Il tecnico ha grandi meriti. È una vittoria meritata" : MILAN, ROMAGNOLI su GATTUSO: il difensore centrale parla del tecnico e gli riconosce i meriti. Felice e soddisfatto per l'impresa è stato lui a segnare il rigore decisivo contro la Lazio.(Pubblicato il Thu, 01 Mar 2018 00:51:00 GMT)

Pagelle Lazio-Milan 4-5 dcr - Coppa Italia 2018 : Donnarumma e Romagnoli decisivi! Non basta un ottimo Strakosha ai biancocelesti : Si decide ai calci di rigore la seconda finalista della Coppa Italia di calcio: il Milan batte 5-4 in trasferta la Lazio e raggiunge la Juventus nell’ultimo atto che si giocherà il 9 maggio proprio allo stadio Olimpico di Roma. Andiamo a scoprire le Pagelle della semifinale di ritorno. LAZIO 6 Strakosha 7 Inoperoso in avvio di gara, risponde presente quando chiamato in causa. ottimo intervento sul piazzato di Calhanoglu ...

Diretta/ Lazio Milan (risultato live 0-0) streaming video Rai 1 : Calhanoglu e Romagnoli sprecano tutto! : Diretta Lazio Milan streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della semifinale di ritorno di Coppa Italia all'Olimpico(Pubblicato il Wed, 28 Feb 2018 22:51:00 GMT)

Romagnoli - passione laziale : 'Ma in finale ci va il Milan' : Come riporta la Gazzetta dello Sport quella di stasera per Romagnoli sarà una sfida particolare: giocherà nel suo Olimpico, quello degli esordi con la Roma , ma sfidando la squadra per cui tifa da ...

Romagnoli : “Sono laziale ma voglio la finale col Milan” : Romagnoli: “Sono laziale ma voglio la finale col Milan” Nonostante le giovanili nella Roma (squadra in cui è rimasto fino al 2014), Alessio Romagnoli parla, alla vigilia della semifinale di ritorno di Coppa Italia, della fede biancoceleste: “Sono laziale, è una grande emozione giocare nello stadio in cui andavo da piccolo a vedere la squadra-scudetto […] L'articolo Romagnoli: “Sono laziale ma voglio la finale col ...

Milan - Romagnoli : 'Domani servirà la partita perfetta - vogliamo la Finale' : Giocare più partite possibili, grandi sfide, vivere sempre il mondo Milan perché aiuta per un ragazzo. Mi sento molto migliorato, ma devo ancora crescere. Paragone con Nesta? Fa piacere, a chiunque ...

Fassone : 'Accanimento a orologeria con Yonghong Li. Romagnoli? Trattiamo il rinnovo. Donnarumma ama il Milan' : L'amministratore delegato del Milan, Marco Fassone, è tornato a parlare ai microfoni di Radio Rai nel corso di Radio Anch'Io lo Sport del momento del no CAMBIAMENTO - 'Cosa è successo a questo Milan? Gattuso ha fatto le cose semplici, quelle che un allenatore con più esperienza di lui avrebbe fatto. Forse non ce lo aspettavamo ...