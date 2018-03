Milan-Reina | affare fatto | informato il Napoli

Milan - Mirabelli : 'Vogliamo provare a prendere Reina. Giocheremo per Astori immaginandolo al nostro fianco' : "Noi cerchiamo di guardare sempre al futuro " ha detto il ds del Milan ai microfoni di Sky Sport -, per quanto riguarda l'allenatore sapete che, se ci sono io, sarà Gattuso. Poi può darsi che non ci ...

Il Milan pesca in casa Napoli : accordo triennale con Reina : Pepe Reina è uno dei punti di forza del Napoli di Maurizio Sarri ma lo sarà solo fino a fine stagione. Il 35enne spagnolo, infatti, si legherà al Milan per le prossime tre stagioni. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, la dirigenza rossonera ha avvertito il club di Aurelio De Laurentiis di aver preso contatti con il loro giocatore e avrebbe anche ricevuto il benestare della società azzurra. Reina, dunque, arriverà a parametro zero ...

Milan-Reina- Secondo quanto riportato dall'odierna edizione della "Gazzetta dello Sport", il Milan avrebbe comunicato al Napoli l'intenzione di mettere sotto Contratto Pepe Reina al termine del suo attuale ...

Calciomercato Milan - accordo totale con Reina : come cambia la difesa della prossima stagione : Calciomercato Milan – Il Milan sta attraversando un momento veramente importante, in campionato ed Europa League stanno veramente entusiasmando, l’obiettivo è arrivare in fondo alla competizione europea ed in campionato ottenere la qualificazione in Champions League. Nel frattempo la dirigenza si muove sul mercato con l’intenzione di rinforzare la squadra per la prossima stagione, chiusi già due importanti innesti. Nelle ultime ...

Milan - domani contatto col Napoli per Reina : Il Milan ha bloccato Pepe Reina , come Calciomercato.com vi ha raccontato nelle scorse settimane. domani, secondo Sky Sport , i rossoneri avviseranno ufficialmente il Napoli .

Milan - Casillas se non arriva Reina : Iker Casillas è un altro nome accostato alla porta del Milan , così riporta Milan News , il portiere di 36 anni campione del mondo con la Spagna vuole ancora giocare ad alti livelli. Reina rimane comunque in pole per vestire la casacca rossonera.

Milan - una promessa fatta a Pepe Reina : Secondo Rai Sport , il Milan ha fatto una promessa a Pepe Reina . Il portiere giocherà titolare in rossonero - imminente la firma a costo zero - se dovesse andar via Donnarumma; altrimenti ne farà il vice per una ...

Reina è del Milan : a svelarlo (anche) le sue mosse-social : Pepe Reina spera di conquistare uno storico scudetto con il Napoli prima di salutare e volare al Milan a parametro zero. Uno scenario già paventato da diverso tempo, ma che adesso sembra diventare sempre più realistico giorno dopo giorno. Reina, dopo la vittoria del Milan sulla Lazio ai calci di rigore, ha piazzato un paio di like sospetti ai commenti festanti di alcuni calciatori rossonero (in foto), come ad esempio Donnarumma e Borini. ...

Milan-Reina - affare in corso - : La prossima estate, il Milan potrebbe rischiare di perdere Donnarumma, accostato al PSG. Per non restare con un pugno di mosche in mano, i rossoneri starebbero lavorando per trovare presto l'accordo ...

Milan, Fassone E Mirabelli- Dopo una seconda parte di stagione in grande spolvero, il Milan è pronto a concentrare le sue attenzioni in vista del futuro e della prossima sessione di mercato estivo. Secondo le ultime ...

Non solo Reina - Milan depreda Napoli : tifosi perplessi - lascia un altro pupillo? : Nonostante la finestra invernale di calciomercato si sia oramai conclusa da diverso tempo, l'argomento non smette mai di essere trattato perché le indiscrezioni e le trattative si mettono in piedi spesso proprio nei momenti in cui tutti i riflettori sono puntati sul calcio giocato. Infatti mentre il Napoli sogna un grandissimo colpo dal Barcellona per l'estate, però, anche sul fronte uscite non si può stare tranquilli perché Pepe Reina sembra ...

Calciomercato Napoli - Reina ai saluti. Accordo tra lo spagnolo e il Milan : La conferma dell'addio al termine del campionato arriva proprio dal portiere iberico, pronto a raccogliere l'eredità di Donnarumma: Giuntoli al lavoro per Leno e Meret

Calciomercato Milan - accordo con Reina per luglio : Donnarumma al Psg : Calciomercato Milan – Grande fiducia in casa Milan dopo le ultime importanti prestazioni, la squadra di Gennaro Gattuso protagonista in campionato ed Europa League, adesso la prova del nove nella difficile trasferta all’Olimpico contro la Roma. Nel frattempo si continua a pensare al mercato della prossima stagione, nelle ultime ore importante mossa del club rossonero. accordo raggiunto con l’attuale portiere del Napoli Reina, ...

Milan - preaccordo con Reina per giugno se parte Donnarumma : preaccordo CON Reina - Secondo la Gazzetta dello Sport il ds Massimiliano Mirabelli si sta già coprendo in caso di addio Di Donnarumma. C'é già un preaccordo fra il Milan e l'attuale portiere del ...