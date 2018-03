Milan-Arsenal 0-2 | Wenger ferma la corsa dei rossoneri

Europa League Milan-Arsenal 0-2 - il tabellino : MILANO - L' Arsenal si impone 2-0 in casa del Milan nella gara valida per l'andata degli ottavi di finale di Europa League, mettendo una seria ipoteca sul passaggio del turno. I Gunners vanno a ...

Europa League 2018 : Milan-Arsenal 0-2 - Mkhitaryan e Ramsey affondano i rossoneri a San Siro : Finisce malamente per il Milan di Rino Gattuso la gara d’andata degli ottavi di finale di Europa League 2018 contro l’Arsenal. I rossoneri sono stati sconfitti al San Siro con il punteggio di 2-0 per effetto delle marcature nel primo tempo di Henrikh Mkhitaryan ed Aaron Ramsey che virtualmente hanno chiuso il discorso qualificazione ai quarti. A meno di un’impresa titanica dei milanisti all’Emirates Stadium, gli uomini di ...

Milan-Arsenal - le pagelle : Bonaventura stecca - Ozil inventa : Ozil 7.5 Due assist degni di un campione del mondo. Il migliore in campo. WILSHERE 6.5 Sempre pronto a dare una mano sia a Ozil sia a Mkhitaryan. MKHITARYAN 7.5 Apre le danze al 15' con un bel gol. ...

Milan-Arsenal 0-2 - finisce l’imbattibilità lunga due mesi Ora Lazio-Dinamo Kiev 0-0 : Partita di andata degli ottavi di finale amara per la formazione di Gattuso che si scopre troppo in difesa e si dimostra poco incisiva in attacco