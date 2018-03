Milan-Arsenal 0-2 | finisce l’imbattibilità lunga due mesi  Lazio | 2-2 con la Dinamo Kiev

Diretta/ Milan Arsenal - risultato finale 0-2 - info streaming video e tv : Cutrone stavolta non va a segno : Diretta Milan Arsenal, info streaming video e tv: bellissima sfida in Europa League tra due società storiche che puntano decisamente al titolo.

Europa League - l’Arsenal “punisce” il Milan. Gattuso : “abbiamo faticato e sbagliato tanto” : Europa League– Sconfitta netta del Milan in Europa League contro un Arsenal sembrato superiore ed in salute. Mister Gattuso, a fine partita, non nasconde un pizzico di delusione: “abbiamo faticato e sbagliato tanto. L’Arsenal ci è stato superiore: hanno qualità e quella non si compra al supermercato. Dobbiamo comunque guardare già al Genoa”. Anche il fattore esperienza ha giocato un ruolo importante: “Chi gioca a ...

Milan - Gattuso : 'Arsenal superiore. Per crescere servono anche queste legnate' : Squadra pesante? Sono partite totalmente diverse dal campionato italiano, dove tutto il mondo ti guarda. E' vero che eravamo meno brillanti, abbiamo sofferto. Ma se vai ad analizzare la partita, in ...

Europa League 2018 : Milan-Arsenal 0-2 - Mkhitaryan e Ramsey affondano i rossoneri a San Siro : Finisce malamente per il Milan di Rino Gattuso la gara d’andata degli ottavi di finale di Europa League 2018 contro l’Arsenal. I rossoneri sono stati sconfitti al San Siro con il punteggio di 2-0 per effetto delle marcature nel primo tempo di Henrikh Mkhitaryan ed Aaron Ramsey che virtualmente hanno chiuso il discorso qualificazione ai quarti. A meno di un’impresa titanica dei milanisti all’Emirates Stadium, gli uomini di ...