Milan al tappeto con l’Arsenal

Milan corsaro - Roma al tappeto : la Champions resta a 7 punti. Chievo e Crotone ko pericolosi : Milan corsaro , Roma al tappeto : la Champions resta a 7 punti. Chievo e Crotone ko pericolosi Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Milan corsaro - Il Milan espugna l’Olimpico e continua la sua marcia verso la zona Champions . resta no 7 i punti di svantaggio dal quarto posto, posto occupato momentaneamente dall’Inter. 7 punti che potrebbero diventare 4 ...

Il Milan non si ferma più : Roma al tappeto per 2-0 e Champions a meno 7 : Il Milan si conferma in stato di grazia e batte anche la Roma di Eusebio Di Francesco, per 2-0, allo stadio Olimpico. I gol della vittoria portano la firma di Patrick Cutrone e Davide Calabria, due prodotti della cantera rossonera. Dopo un primo tempo a forti tinte giallorosse, il Milan è riuscito a far sua una partita importante che la proietta a quota 44 punti, come la Sampdoria, a meno sei dalla Roma quinta, a meno 7 dall'Inter quarta e ...