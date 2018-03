Milan al tappeto con l’Arsenal : Milan o, 8 mar. – (AdnKronos) – Il Milan finisce al tappeto in casa contro l’Arsenal nell’andata degli ottavi di finale di Europa League. I ‘gunners’ si impongono per 2-0 a San Siro e mettono un’ipoteca sul passaggio del turno. La squadra di Wenger sblocca il risultato al quarto d’ora con un destro di Mkhitaryan che, complice una deviazione di Bonucci, inganna Donnarumma. Il raddoppio arriva nel ...

Milan corsaro - Roma al tappeto : la Champions resta a 7 punti. Chievo e Crotone ko pericolosi : Milan corsaro , Roma al tappeto : la Champions resta a 7 punti. Chievo e Crotone ko pericolosi Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Milan corsaro - Il Milan espugna l’Olimpico e continua la sua marcia verso la zona Champions . resta no 7 i punti di svantaggio dal quarto posto, posto occupato momentaneamente dall’Inter. 7 punti che potrebbero diventare 4 ...

Il Milan non si ferma più : Roma al tappeto per 2-0 e Champions a meno 7 : Il Milan si conferma in stato di grazia e batte anche la Roma di Eusebio Di Francesco, per 2-0, allo stadio Olimpico. I gol della vittoria portano la firma di Patrick Cutrone e Davide Calabria, due prodotti della cantera rossonera. Dopo un primo tempo a forti tinte giallorosse, il Milan è riuscito a far sua una partita importante che la proietta a quota 44 punti, come la Sampdoria, a meno sei dalla Roma quinta, a meno 7 dall'Inter quarta e ...