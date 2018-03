"Meno soldi Ue alla Turchia E campi profughi in Nord Africa" Iwobi : ecco la buona immigrazione : "L'immigrazione che sta avvendendo in Italia? E' negativa per la società e per gli stessi immigrati. Non è quella che ho conosciuto io e di cui son stato protagonista. L'immigrazione sana e controllata non costa poi al Paese 10 miliardi di euro - di cui soltanto 495 milioni proviene dall'Europa - e 10 mila vite". Lo spiega ad Affaritaliani.it il neo senatore leghista Toni Iwob Segui su affaritaliani.it

Soldi da restituire - il buco M5S sale ad alMeno 1 - 1 milioni di euro. Di Maio : “Fuori le mele marce” : La cifra aumenta di ora in ora: non sono 226 mila euro, come aveva anticipato La Stampa, ma nemmeno i 500 mila euro che hanno fatto filtrare dallo staff del M5S. Il timore dei grillini è che il buco tra quanto i parlamentari 5 Stelle hanno dichiarato e quanto risulta nel fondo di garanzia del Mise, sia ben superiore al milione. Per ottenere il tota...

Soldi da restituire - il buco M5S sale ad alMeno 516mila euro : Ci sarebbero almeno altri 516mila euro di buco, nelle restituzioni M5S. Fonti che concordano con gli importi di cui era a conoscenza La Stampa hanno spiegato all’Adnkronos che nel conto del M5S confluivano anche i Soldi delle restituzioni regionali, e dunque ci sono altre presunte mancanze tra parlamentari. Nel dettaglio, i parlamentari sostengono ...

"Fare di più con Meno soldi" : in Lituania si discute la vita senza i sussidi UE - : ... è la prima volta che l'economia è cresciuta in tutti i Paesi della UE. Parlando degli investimenti dopo il 2020, il rappresentante di Bruxelles nel Paese baltico ha sottolineato che i fondi ...

L'integrativo provinciale del Terziario - Ascom Vicenza : taglia il cuneo fiscale con più soldi ai dipendenti - Meno costi alle imprese : Ora questa facoltà è allargata a tutto il mondo del Terziario Vicentino, semplicemente applicando la modifica del Contratto Integrativo. Ernesto Boschiero , Confcommercio Vicenza

“Non avevamo nemMeno i soldi per il latte”. Lacrime all’Isola dei Famosi : uno dei naufraghi scoppia improvvisamente a piangere e rivela al resto del gruppo quei tristissimi momenti del suo passato. Parole accorate che hanno colpito il gruppo : Ancora Lacrime e sconforto all’Isola dei Famosi. Stavolta a lasciarsi andare in diretta è stato Franco Terlizzi, protagonista di uno sfogo dovuto alle difficili condizioni di vita e favorito dal clima di confidenze che si è stabilito con gli altri naufraghi. L’uomo, in un attimo di tristezza, ha deciso di aprirsi e condividere con i suoi compagni di gioco alcuni tra i momenti più dolori del suo passato. Personal trainer che si ...

Beppe Grillo - quanti soldi vale lo strappo con Luigi Di Maio e Davide Casaleggio : 'AlMeno 500mila euro all'anno' : Dietro la separazione tra Beppe Grillo e la Casaleggio & associati c'è molto più delle divergenze di idee sul Movimento Cinque Stelle e la campagna elettorale tutta in salita di Luigi Di Maio . La ...

Milan - soldi buttati per l'attacco. Il Meno peggio è Cutrone : MilanO - Al Milan , il reparto offensivo, è quello chiamato ad una crescita maggiore nella seconda parte della stagione. È vero che le squadre allenate da Gattuso non hanno mai segnato valanghe di gol,...

«Tutti i soldi del mondo» : perché Michelle Williams è stata pagata Meno di Wahlberg? : Quando Ridley Scott ha dichiarato di voler rigirare le scene di Tutti i soldi del mondo per «cancellare» Kevin Spacey accusato di molestie, tutti gli attori e la troupe si sono resi disponibili. Poco importava il preavviso ravvicinato, il fatto che fossero impegnati su altri set e di doversi spostare da un capo all’altro del mondo: avrebbero fatto di tutto pur di esaudire la richiesta del regista e lasciar passare un messaggio importante. ...

Elezioni - la corsa senza limiti dei partiti : Meno tasse e più soldi - dal canone Rai ai pannolini fino alla scomparsa dei poveri : Si potrebbe chiamare la corsa senza limiti, come quel vecchio cartone animato con Penelope Pitstop, il Diabolico Coupé e il cane Muttley che rideva delle disgrazie del suo malefico padrone. Il presidente Sergio Mattarella s’era raccomandato il 31 dicembre, prima che tutti affondassero i loro cucchiai tra le lenticchie: “Proposte adeguate, realistiche, concrete”, in linea con la dimensione dei problemi del Paese. E loro, i ...