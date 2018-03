Meghan Markle è diventata anglicana | il battesimo a St James Palace

“C’era anche lei”. Meghan Markle - altro che addio al nubilato top secret. Come ogni futura sposa - anche l’attrice ha festeggiato. Peccato che poi si è scoperto tutto sul party solo donne che doveva rimanere privatissimo : Royal wedding, mancano due mesi, giorno più, giorno meno. Il 19 maggio prossimo il principe Harry metterà l’anello al dito a Meghan Markle che, di conseguenza, entrerà ufficialmente nella famiglia reale. Le indiscrezioni su quello che è stato subito definito l’evento dell’anno’ non mancano e, anzi, in vista del grande giorno, si fanno sempre più insistenti. Scopriamo così che qualche settimana prima delle nozze ...

Kate Middleton e Meghan Markle amiche? La verità in questa foto. Da mesi si parla di rivalità e antipatia - poi l’evento pubblico insieme. Guardatele bene : “Lo scatto dice tutto” : Kate Middleton e Meghan Markle sono praticamente coetanee: classe 1982 la prima, un anno più grande la seconda. Ma non è il solo punto in comune tra le due donne più chiacchierate del Regno Unito. Oltre ad avere all’incirca la stessa età, entrambe sono legate a un membro della famiglia reale britannica, senza avere antenati nobili, e vivono a Kensington Palace. Kate è già sposata, ma presto anche Meghan avrà l’anello al dito. ...

Meghan Markle festeggia l’addio al nubilato (e c’è anche Kate Middleton) : Kate Middleton optò per una rassicurante cena tra amici, e anche l’addio al nubilato di Meghan Markle, futura moglie di Harry d’Inghilterra è stato altrettanto tranquillo, senza eccessi, come si addice a una futura duchessa. L’ex attrice ha festeggiato in largo anticipo a quasi due mesi dal matrimonio, che sarà il prossimo 19 maggio. Un party top secret aperto a pochissime (e fidate ospiti), riporta il Daily Mail, onde evitare ...

Meghan Markle e Kate Middleton sono davvero amiche? : Meghan Markle e Kate Middleton hanno molte cose in comune. Hanno all'incirca la stessa età, ad esempio, poiché nate rispettivamente nel 1981 e nel 1982. Entrambe sono quindi legate a un membro della ...

“Per rispetto”. Meghan Markle - la decisione inaspettata prima delle nozze. A pochissimo dal royal wedding - la notizia sulla futura principessa corre velocissima : “I suoi genitori stanno per arrivare” : Nozze vicinissime per Meghan Markle ormai: manca poco al prossimo 19 maggio, il giorno del matrimonio con il principe Harry. Le indiscrezioni fioccano da settimane. Da mesi, se si considera che il fidanzamento è diventato ufficiale a novembre. Le ultime? Riguardano gli invitati. E non è un rumor ma una certezza, perché l’annuncio arriva direttamente da Kensington Palace: saranno ben 2640 le persone che potranno assistere, nel ...

Meghan Markle : battesimo ‘riparatore’ e altare - magari senza la sorellastra : Dopo un tormentato trascorso esistenziale, che l’ha vista piuttosto disorientata sotto svariati aspetti lungo la sua giovinezza, Meghan Markle sembra finalmente voler virare in una direzione precisa, almeno dal punto di vista religioso, nella prospettiva di un evento destinato a cambiare le sorti della sua stessa vita e di un’intera monarchia. Prima dell’atteso quanto fortunato passo decisivo all’interno della St George’s Chapel, dove percorrerà ...

Meghan Markle si battezza : diventerà anglicana : I genitori di Meghan Markle stanno per sbarcare in Gran Bretagna. Lo rivela il Sunday Times: tutto sarebbe infatti pronto per il battesimo come anglicana dell’ex attrice americana, cresciuta come una episcopaliana per poi frequentare una scuola cattolica di Los Angeles. E sposare, senza convertirsi, un ebreo (il produttore Trevor Engelson) nel 2011. LEGGI ANCHESe Harry invita le ex (Chelsy Davy e Cressida Bonas) al suo matrimonio Il ...

Meghan Markle si converte alla religione anglicana per rispetto a Elisabetta II : L'attrice americana 36enne Meghan Markle, in vista del matrimonio del 19 maggio con il principe Harry, sarà battezzata entro la fine del mese dall'arcivescovo di Canterbury, Justin Welby, leader spirituale della Chiesa anglicana. La decisione della futura principessa sarebbe scaturita da un atto di rispetto nei confronti della regina Elisabetta II, capo della Chiesa di Inghilterra. Il battesimo della futura sposa, protestante e formatasi ...

