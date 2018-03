: Mef:in Def solo previsioni,no obiettivi - NotizieIN : Mef:in Def solo previsioni,no obiettivi - USPolPen : RT @robertobasso: Nel caso non fosse chiaro: in attesa del nuovo #governo quello attuale non assume impegni per il futuro. Nel #DEF il @MEF… - Divirgilioale : RT @robertobasso: Nel caso non fosse chiaro: in attesa del nuovo #governo quello attuale non assume impegni per il futuro. Nel #DEF il @MEF… -

Il ministero dell'Economia è al lavoro sul Def 2018 "per ilaggiornamento dellee del quadro tendenziale di finanza pubblica". Lo precisa lo stesso Mef in una nota aggiungendo che "al momento non viene formulato alcun nuovo obiettivo, né tanto meno viene ipotizzato alcun nuovo impegno". "La programmazione delle finanze pubbliche potrà essere ripreso dal prossimo esecutivo" attraverso una integragrazione al Def o una nota di aggiornamento. Il Documento di Economia e Finanza va presentato entro il 10 aprile.(Di giovedì 8 marzo 2018)