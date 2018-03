Maxi appalto Expo | pg | ha violato le norme | Sala a processo

Maxi appalto Expo - i pg : Sala a processo per abuso d'ufficio : Milano, 16 gen. (askanews) Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala , rischia di dover affrontare un processo penale anche per le presunte irregolarità che avrebbero caratterizzato l'assegnazione dell'...

Maxi appalto Expo - difesa Sala : nuovo reato come Elisir Dulcamara : Milano, 30 dic. (askanews) 'Un reato divenuto nella prassi come l'Elisir di Dulcamara: vale per tutte le occasioni in cui non c'è niente di meglio'. Così gli avvocati Salvatore Scuto e Stefano Nespor, ...