Matteo Stoppa | la giovane promessa del Novara è già una bandiera

(Di giovedì 8 marzo 2018) “Un ragazzo meritevole di segnalazione è sicuramente, classe 2000, che quest’anno è andato molte volte a segno. Attaccante esterno o trequartista, è dotato di grande talento, ma non di grande fisicità. Può sembrare strano, ma proprio grazie al suo fisico brevilineo è riuscito ad essere determinante per tutta la passata stagione e anche in quella precedente. Un ragazzino che basa tutto il suo gioco sul talento”. Queste le parole pronunciate quasi tre anni fa su Promesse del Calcio dal Responsabile del settore giovanile delCalcio, Mauro Borghetti. Parole che anche se pronunciate oggi, risuonerebbero incredibilmente attuali nonostante la distanza temporale. Ebbene sì, perché, da quando destava stupore nei Giovanissimi nazionali del(30 gol nella stagione 2013/14), non ha mai abbassato la guardia, anzi ha sempre dimostrato come ...