Mattarella | «Ora responsabilità | si pensi all' interesse del Paese»

La campagna elettorale è finita. Appello di Sergio Mattarella per sbloccare l'empasse : L' Appello è misurato, scevro da ogni drammatizzazione: bisogna avere tutti "senso di responsabilità" e "saper collocare al centro l'interesse generale del paese e dei suoi cittadini". Proprio sull'esempio delle donne che, dopo battaglie fortemente divisive, poi si impegnarono, sollecitando i partiti di appartenenza, nella pars construens, come la legislazione sul nuovo diritto di famiglia. Queste le parole che Mattarella pronuncia ...

L'appello di Mattarella ai partiti : 'Ora senso responsabilità - si pensi a Paese' : Un richiamo forte e chiaro in un momento post elettorale confuso che rischia di trasformarsi in caos. Sergio Mattarella, di fronte a una folta platea di donne, celebrate al Colle per la giornata ...