Mattarella | appello | “serve responsabilità” Governo per il bene del Paese | Gelmini

La campagna elettorale è finita. Appello di Sergio Mattarella per sbloccare l'empasse : L'Appello è misurato, scevro da ogni drammatizzazione: bisogna avere tutti "senso di responsabilità" e "saper collocare al centro l'interesse generale del paese e dei suoi cittadini". Proprio sull'esempio delle donne che, dopo battaglie fortemente divisive, poi si impegnarono, sollecitando i partiti di appartenenza, nella pars construens, come la legislazione sul nuovo diritto di famiglia. Queste le parole che Mattarella pronuncia ...

Appello di Mattarella : “Ora responsabilità” | Salvini : no alleanze ma intese su programma : Appello di Mattarella: “Ora responsabilità” | Salvini: no alleanze ma intese su programma Il Parlamento deve collocare al centro della sua azione “l’interesse generale del Paese”, così il capo dello Stato in occasione della Giornata internazionale della donna. Intanto il leader della Lega si dice pronto a chiedere appoggio alle Camere Continua a leggere L'articolo Appello di Mattarella: “Ora ...

Appello di Mattarella : "Ora responsabilità" | Salvini : no alleanze ma intese su programma : Il Parlamento deve collocare al centro della sua azione "l'interesse generale del Paese", così il capo dello Stato in occasione della Giornata internazionale della donna. Intanto il leader della Lega si dice pronto a chiedere appoggio alle Camere

Appello di Mattarella : “Parlamento mostri senso di responsabilità e tuteli l’interesse generale del Paese” : Appello di Mattarella: “Parlamento mostri senso di responsabilità e tuteli l’interesse generale del Paese” Il Parlamento deve “mostrare senso di responsabilità” e collocare al centro della sua azione “l’interesse generale del Paese” e dei suoi cittadini. A indicarlo, durante un passaggio del suo discorso al Quirinale in occasione della Giornata internazionale della donna, è il […] L'articolo ...

Appello di Mattarella : "Parlamento mostri senso di responsabilità e tuteli l'interesse generale del Paese" : Il Parlamento deve "mostrare senso di responsabilità" e collocare al centro della sua azione "l'interesse generale del Paese" e dei suoi cittadini. A indicarlo, durante un passaggio del suo discorso al Quirinale in occasione della Giornata internazionale della donna, è il presidente della Repubblica.

Primo appello alla responsabilità di Sergio Mattarella : "Adesso mettere interesse del Paese al centro" : Un discorso incentrato sulle donne, sul contributo femminile allo sviluppo della Repubblica e alle discriminazioni ancora presenti, ma con un messaggio politico. Bisogna tutti avere "senso di responsabilità" e pensare al bene generale dei cittadini ha detto il presidente Sergio Mattarella dal Quirinale, dove ha celebrato la Giornata delle donne."Abbiamo ancora - e questo riguarda tutti - avremo sempre bisogno di questa attitudine: del ...

Appello di Mattarella 'L Italia ha bisogno di solidarietà - non di divisioni' : 'Il mondo e il nostro Paese hanno bisogno di solidarietà, di ritrovarsi, di trovare i vincoli che tengono insieme e non quelli che separano e fanno guardare con ostilità'. Il capo dello Stato indica ...

Crollo Torre Annunziata - duemila firme per l'appello di don Ciro Cozzolino : 'Ora lettera a Mattarella' : Torre Annunziata - 'La lettera aperta che a dicembre rivolsi al Presidente Mattarella, chiedendogli più impegno per una legge che, finalmente seria e coscienziosa, in Italia certifichi la sicurezza di ...