Masterchef Italia 7 | vince Simone Scipioni

(Di venerdì 9 marzo 2018) Il settimod'che si aggiudica 100mila euro in gettoni d'oro e la possibilità di pubblicare un libro di ricette.I concorrenti A sfidarsi ai fornelli nell'ultima puntata della settima stagione sono la 23enne Kateryna Gryniukh, ucraina che vive a Salerno, il 20enne, studente di Montecosaro (Macerata) e il 23enne Alberto Menino, micologo di Tortona. La mistery boxLa puntata si è aperta come al solito con la mistery box. Sotto la scatola, i tre concorrenti hanno trovato uno specchio: la prova prevedeva di cucinare un piatto che li rappresentasse. Seppie e patate (rivisitate) per Alberto, ravioli di seppia con ribes e brodo di funghi porcini per Kateryna e maiale alle pere in crosta di pistacchi per. Alla fine è l'unica donna a spuntarla: per lei c'è l'accesso diretto alla sfida finale.L'invention ...