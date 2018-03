Masterchef Italia 7 Finale | ospiti e diretta | prima finaslista Kateryna 8 Marzo 2018

PINO CUTTAIA/ Chi è? L'amore per i suoi tre figli e per la moglie Loredana ( Masterchef Italia 7) : Tra i suoi piatti forti ci sono sicuramente le verdure di stagione e le perle della sua terra, PINO CUTTAIA non disdegna la tv e oggi sarà ospite a Masterchef Italia , tra i suoi amici...(Pubblicato il Thu, 08 Mar 2018 21:33:00 GMT)

Masterchef Italia 7 - le schede dei tre finalisti (e chi sarà il vincitore - secondo noi) : “Non lo faccio per diventare una star, ma per passione”. Alla fine Masterchef Italia 7 lo vincerà Simone Scipioni. Almeno lo si spera. Inutile girarci attorno. Lo sapevano tutti, anche forchette e pentole della cambusa, fin dalla prima apparizione. Strozzapreti con pesto di fave e zucchine più fonduta di parmigiano aromatizzata alla menta. Con quell’aria timida e dimessa lo studente 20enne di Montecosaro (Macerata) raccolse un 4 su 4 di “molto ...

La finale di Masterchef Italia 7 su Sky Uno con tre chef stellati : chi vincerà questa edizione? : Mancano poche ore alla messa in onda della finale di Masterchef Italia 7 e c'è già chi è pronto a tifare per i tre finalisti che questa sera si giocheranno il tutto per tutto ottenendo così il titolo di vincitore. Il cooking show prodotto da Endemol Shine Italy torna oggi, giovedì 8 marzo, alle 21.15 su Sky Uno HD, per l'assegnazione del titolo di settimo Masterchef Italiano. Ai fornelli si sfideranno Alberto Tortona, il 23enne micologo, ...