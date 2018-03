Masterchef Italia 7 Finale | diretta | errore grossolano di Kateryna | Simone favorito? 8

Alberto Menino/ Il 23enne di Tortona eliminato ad un passo dalla finale ( Masterchef Italia 7) : Alberto Menino , concorrente di 23 anni proveniente da Tortona , è in finale del talent culinario di Sky dopo aver avuto la meglio su Simone nel primo Pressure Test.(Pubblicato il Thu, 08 Mar 2018 22:29:00 GMT)

Masterchef Italia 7/ Finale - diretta : Simone vs Kateryna - chi vincerà? (8 Marzo 2018) : Finale Masterchef Italia 7, ospiti e diretta 8 Marzo 2018: Simone , Alberto e Kateryna si sfidano per il montepremi di 100mila euro e la pubblicazione di un libro di ricette.(Pubblicato il Thu, 08 Mar 2018 22:17:00 GMT)

Masterchef Italia 7/ Finale - ospiti e diretta : prima finaslista Kateryna (8 Marzo 2018) : Finale Masterchef Italia 7, ospiti e diretta 8 Marzo 2018: Simone, Alberto e Kateryna si sfidano per il montepremi di 100mila euro e la pubblicazione di un libro di ricette.(Pubblicato il Thu, 08 Mar 2018 21:37:00 GMT)

PINO CUTTAIA/ Chi è? L'amore per i suoi tre figli e per la moglie Loredana (Masterchef Italia 7) : Tra i suoi piatti forti ci sono sicuramente le verdure di stagione e le perle della sua terra, PINO CUTTAIA non disdegna la tv e oggi sarà ospite a Masterchef Italia, tra i suoi amici...(Pubblicato il Thu, 08 Mar 2018 21:33:00 GMT)