Masterchef | Alberto | Kateryna e Simone si contendono il titolo - DIRETTA

Chi vincerà stasera Masterchef 7? Simone - Kateryna o Alberto pronti per la finale : A prima vista la migliore è sicuramente Kateryna, o almeno quella che ha avuto un percorso più lineare. Poche volte in difficoltà, anche se la più emotiva dei tre, è sempre riuscita a ottimizzare le prove, nonostante abbia ammesso più volte di non conoscere bene la cucina italiana. Simone e Alberto invece sono gli eterni rivali, hanno sperimentato più volte la tensione: basta vedere le volte in ...