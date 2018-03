MasterChef 7 | il vincitore è Simone Scipioni

davidemaggio

(Di venerdì 9 marzo 2018)7 -vince la settima edizione di. Il ventenne di Montecosaro trionfa al termine della finale in onda su Sky Uno giovedì 8 marzo, una finale giocata solo da concorrenti giovanissimi e per questo molto fresca e ricca di genuina emotività. Proclamatoda Bruno Barbieri,torna a casa con un premio di centomila euro ed in tasca la pubblicazione del suo primo libro di ricette.7: tutto sulnasce nel 1996 a Civitanova Marche e vive a Montecosaro, in provincia di Macerata. Studia Scienze dell’Alimentazione e Gastronomia ed è una persona fin troppo responsabile e molto riservata. Non accetta facilmente le critiche, è consapevole delle sue potenzialità e allo stesso tempo delle sue debolezze. La passione per la cucina nasce sin da piccolo mentre guardava la nonna tirare la pasta con il ...