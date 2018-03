MasterChef 2018 | occhio al vincitore La battaglia finale ai fornelli Sono loro i tre

caffeinamagazine

: #Simone #Kateryna e #Alberto sono a un passo dal titolo di settimo #MasterChefIt! ?? Rivivete con noi la loro avvent… - MasterChef_it : #Simone #Kateryna e #Alberto sono a un passo dal titolo di settimo #MasterChefIt! ?? Rivivete con noi la loro avvent… - MasterChef_it : Nella nostra cucina, la musica sta per cambiare... ???? #CelebrityMasterChefIt - la seconda stagione: da giovedì 15 m… - UnioneSarda : #Spettacoli - @Masterchef_it, questa sera la finale: sfida a tre fra Alberto, Kateryna e Simone -

(Di giovedì 8 marzo 2018) Granper la settima stagione di. Giovedì 8 marzo, nella puntata in onda su Sky Uno alle 21.15, si saprà il nome delrimasti in tre a giocarsi il titolo: Simone Scipioni, Alberto Menini e Kateryna Gryniukh. Per il, 100mila euro in gettoni d’oro e la pubblicazione di un libro di ricette. Alberto aveva fin dall’inizio un unico obiettivo: vincere; all’interno della Masterclass è diventato più grande, più forte e più preparato. Kateryna si è misurata con ingredienti e tradizioni per lei nuovi ma il suo amore per la cucina è stato più forte di ogni difficoltà e l’ha portata in. Simone, partito da un piccolo paesino delle Marche, ha scoperto lati di sé che non conosceva, è cresciuto, ha cambiato le proprie abitudini potenziando la propria grinta. Per poter accedere alla sfida, Alberto, Kateryna e Simone dovranno ...