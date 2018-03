Maria Maddalena e le donne nel cinema

Maria Maddalena : missione per Garth Davis : Dopo la " Passione di Cristo", di Mel Gibson nel 2004, ci prepariamo a vivere una Pasqua alternativa con il film di Garth Davis " Maria Maddalena , la storia mai raccontata" che uscirà nelle sale internazionali il 15 marzo 2018. Rooney Mara la bellissima protagonista del film nel ruolo di Maria e il magnetico Joaquin Phoenix in una delle sue interpretazioni più difficili: Gesù di Nazareth. Occasione questa per Davis , di puntare i riflettori sulla ...

«Maria Maddalena» : il fascino di Rooney Mara : Con piercing e tatuaggi in Millennium – Uomini che odiano le donne, con la pelle di porcellana e il taglio alla Audrey Hepburn in Carol e con il velo sulla testa e i sandali ai piedi in Maria Maddalena, il nuovo film di Garth Davis che la vedrà protagonista a partire dal 15 marzo. Rooney Mara è una delle attrici più camaleontiche della sua generazione, pronta a vestire i panni della prostituta redenta e plorante in questo nuovo capitolo ...