Marco Mengoni a Giorgia | “Come in un sogno sono salito sul palco per cantare insieme a te”

Giorgia : Marco Mengoni ospite del concerto di Milano di “Oronero Live 2018” : Marco Mengoni ha pensato di fare una sorpresona all’amica e collega Giorgia, in questi gironi impegnata nel suo nuovo tour “Oronero Live 2018”. [arc id=”8ce40e7c-db71-11e7-9a25-a4badb20dab5″] Marco sarà ospite del concerto di Giorgia in programma stasera – mercoledì 7 marzo – al Mediolanum Forum di Milano. Dai un’occhiata qui sotto a cosa ha postato su Instagram! @googlemaps mi dà 7 ore a ...

Marco Mengoni ospite di Giorgia al Forum di Assago il 7 marzo - insieme per la prima volta in Come Neve live : Marco Mengoni ospite di Giorgia in concerto questa sera al Mediolanum Forum di Assago a Milano. Nei giorni scorsi, Marco Mengoni ha augurato il meglio alla cantante di Oronero per l'inizio del nuovo tour nei palasport, che l'ha portata ad esibirsi dapprima al Pala Lottomatica di Roma, e questa sera e domani sera al Forum di Assago. Il post, risalente a venerdì 2 marzo, serata di debutto del tour di Giorgia, ha fatto il giro del web e ha ...

Jovanotti e Marco Mengoni : tutti pazzi per il loro selfie nel backstage di Lorenzo Live 2018 : Il Lorenzo Live 2018 di Jovanotti è partito alla grande! Nel corso dell 12 date al Mediolanum Forum di Milano sono stati moltissimi gli amici e colleghi che hanno assistito ai concerti e sono andati a trovare Jova nel backstage. Tra questi anche Marco Mengoni! I due artisti non hanno resistito a farsi un super selfie, che ha fatto impazzire di gioia i fan. sono la guardia del corpo di @MengoniMarcoofficial nei backstage milanesi ...

Marco Mengoni - il nuovo look svelato da Jovanotti divide i fan : Marco Mengoni sfoggia un nuovo look sui social e a mostrarlo ai fan per la prima volta è Jovanotti attraverso un selfie postato su Instagram. Il cantante di Ronciglione è stato infatti ospite del concerto milanese dell’autore di Oh vita! e i due non hanno resistito alla tentazione di immortalare l’incontro nel backstage: “Sono la guardia del corpo di @MengoniMarcoofficial nei backstage milanesi #forumassago #colleghiamici ...

Marco Mengoni cambia look : lo scatto di Jovanotti fa impazzire i fan : Indietro 20 febbraio 2018 2018-02-20T13:09:31+00:00 ROMA – Piercing al naso, occhialoni da vista e capelli rasati.Con una foto pubblicata su Instagram, Jovanotti svela il nuovo look di Marco Mengoni.I due artisti si sono scattati un selfie nel backstage milanese del Forum di Assago, in occasione del Lorenzo Live 2018.Il nuovo look di Marco Mengoni ha […] L'articolo Marco Mengoni cambia look: lo scatto di Jovanotti fa impazzire i fan sembra ...

Jovanotti mostra su Instagram il nuovo look di Marco Mengoni (ma non tutti apprezzano) : “No ma i capelli di Mengoni che fine hanno fatto?“. “Mengoni?? Ma cosa ha fatto?”. E ancora, “Marco che ti è successo?”. Sono alcuni dei commenti apparsi sotto una foto postata da Jovanotti sul suo profilo Instagram. Nello scatto, Lorenzo è insieme a Marco Mengoni che sfoggia un inedito look: capelli rasati e piercing al naso. Una scelta che non tutti hanno apprezzato e infatti non sono in pochi a manifestare ...

“Eri così bello… Ti sei rovinato!”. Il ‘nuovo’ Marco Mengoni divide i fan. Tutti pazzi per la foto postata da Jovanotti - ma soprattutto tutti concentrati sul cambiamento drastico del cantante. Anche secondo voi era meglio prima? : Belle notizie per Marco Mengoni, che con Giorgia taglia un altro importate traguardo: il loro primo singolo, Come neve, è disco di Platino. Il brano è uscito il 1 dicembre 2017, dopo giorni e giorni di indizi sparsi sui social dei due artisti e fa parte di Oronero Live, l’album della cantante che contiene il best of del suo scorso tour, più alcune canzoni inedite, pubblicato 19 gennaio 2018. Per Marco, invece, quello ottenuto con ...

Giorgia e Marco Mengoni : il singolo “Come neve” è disco di Platino! : Giorgia e Marco Mengoni hanno tagliato un altro importate traguardo insieme. Il loro primo singolo “Come neve” è stato certificato dalla FIMI disco di Platino! [arc id=”39e72b02-5fd2-11e2-8963-0026b9414f30″] La canzone è uscita l’1 dicembre 2017, dopo giorni e giorni di indizi sparsi sui social dei due artisti. “Come neve” fa parte di “Oronero Live”, album di Giorgia che contiene il meglio ...

Marco Mengoni al Carnevale di Ronciglione - il cantante sfila mascherato durante i festeggiamenti della sua città natale (foto) : Marco Mengoni al Carnevale di Ronciglione per la consueta sfilata della cittadina laziale. Domenica 12 febbraio il noto cantante italiano ha preso parte ai tradizionali festeggiamenti di Carnevale della sua città natale, e ha fatto incursione lungo le strade per sfilare insieme ai suoi compaesani. Sempre particolarmente legate alle proprie origini, Mengoni ha sfilato lungo le strade di Ronciglione (VT), nel corso della trecentoventitreesima ...

Sanremo : Marco Mengoni ha postato un ricordo dolcissimo della sua esibizione del 2013 : Pochi minuti prima dell’inizio dell’edizione 2018 del Festival di Sanremo, Marco Mengoni ha postato sui suoi social un post dolcissimo. Il cantante ha pubblicato il video della sua esibizione di “Ciao amore, ciao”, cover del famosissimo brano di Luigi Tenco che Marco aveva cantato a Sanremo 2013. In quell’anno Marco Mengoni aveva trionfato con “L’essenziale”, canzone vincitrice della 63esima ...

Un successo il concerto di Capodanno di Marco Mengoni - in 100.00 a Bari per festeggiare il nuovo anno (video) : Ieri sera in Piazza Prefettura a Bari il grande concerto di Capodanno di Marco Mengoni, per festeggiare insieme ai fan l'arrivo del nuovo anno e trascorrere in musica la notte più lunga dell'anno! La notte del 31 dicembre a Bari è stata all'insegna della musica, con l'attesissimo concerto di Marco Mengoni, assente dai palchi italiani da ben un anno, seguito dal djset del numero 1 della dance in Italia Gabry Ponte. Il concerto di Capodanno ...

Il concerto di Capodanno 2018 a Bari con Marco Mengoni e Gabry Ponte : programma della serata - bus e navette : Conto alla rovescia per il concerto di Capodanno 2018 a Bari con Marco Mengoni e Gabry Ponte. Il grande appuntamento live con la musica italiana è per la serata di domenica 31 dicembre in Piazza Prefettura a Bari per un grande concerto che accompagnerà gli spettatori nel nuovo anno. La serata in musica in compagnia di Radionorba è completamente gratuita e avrà inizio intorno alle 22 con il preshow animato in compagnia dei dj di ...