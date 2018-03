Mara Maionchi A X Factor 12 | “Io ci sarò Maria De Filippi giudice? Mi sembra

Maria De Filippi giudice a X Factor 2018? Mara Maionchi non esclude la sua partecipazione : Alzasse la mano chi vorrebbe vedere Maria De Filippi a X Factor 2018. C'è sicuramente chi pensa che la bionda conduttrice debba curare solo ed esclusivamente i suoi programmi e chi invece è incuriosito dall'idea di vederla in panni inediti: sì, fa il giudice anche a Tu si que vales, ma sappiamo bene tutti che a X Factor il meccanismo è molto diverso e starà a lei decidere quale dovrà essere la sua squadra di cantanti. Se parliamo di Maria De ...

Maria De Filippi a X Factor? Mara Maionchi non lo esclude : “Compatibile con Amici” : Mara Maionchi parla anche di musica e tv in un’intervista a ECG, il programma di Radio Cusano Campus, l’emittente dell’Università degli Studi Niccolò Cusano. Ecco le principali dichiarazioni. Mara Maionchi non esclude l’ipotesi Maria De Filippi a X Factor Tutto parte dalla dichiarazione di Gabriele Immirzi, direttore generale di Fremantle Media Italia: “Vorrei Maria De […] L'articolo Maria De Filippi a X ...

Mara Maionchi ad Amici di Maria De Filippi giudice del serale? “Niente è impossibile”. E X Factor? : E se arrivasse anche Mara Maionchi ad Amici di Maria De Filippi in qualità di giudice per la fase serale del programma? Veterana del talent show X Factor, di cui è ormai un'icona anche se ha occupato la poltrona di giudice a fasi alterne in questi anni, la discografica non pone limiti alla provvidenza. Intervistata nel programma radiofonico di Roberto Arduini e Andrea di Ciancio su Radio Cusano Campus, l'emittente dell'Università degli Studi ...

Mara Maionchi e XFactor : 'Mi dicono che ci sarò. Maria De Filippi giudice? Deve mantenere entrambe le posizioni' : ROMA - 'Io ci sarò, così mi dicono'. Mara Maionchi conferma la sua partecipazione a XFactor per la prossima edizione a fianco di Fedez e parla della possibile partecipazione di Maria De Filippi dietro ...

Mara Maionchi stronca la canzone di Meta e Moro : “Non mi riconosco in questa frase” : “Non mi avete fatto niente”, il brano cantato da Fabrizio Moro e Ermal Meta alla 68esima edizione del Festival di Sanremo continua a far discutere. questa volta a commentare la...

Mara Maionchi : età - altezza - marito e figlie. Tutto sulla mitica produttrice musicale e giudice di X-Factor : Una vita passata dietro le quinte dello show business come produttrice discografica con centinaia di artisti scoperti e altrettanti consacrati sotto la sua guida e un successo televisivo arrivato solo in tarda età. Mara Maionchi (Bologna, 22 aprile 1941) ha iniziato la propria carriera nel mondo della discografia nel 1967, come segretaria dell’ufficio stampa dell’Ariston Records di Alfredo Rossi, collaborando con Ornella ...

X Factor 2018 : confermati Fedez - Mara Maionchi e Cattelan : Cominciano a trapelare le prime indiscrezioni e conferme sulla prossima edizione di X Factor 2018: scopriamo di cosa si tratta A circa due mesi dalla conclusione di X Factor 11 con la vittoria di Lorenzo Licitra, si comincia già a parlare della prossima edizione del talent show musicale. Tra conferme e smentite, la prossima edizione di X Factor 2018 comincia a prendere forma. X Factor 2018: Mara Maionchi e Fedez ci saranno La prossima edizione ...

X Factor 12 - Mara Maionchi e Fedez ci saranno. Il dg? "Agnelli? Non ha confermato. Il sogno è la De Filippi" : "Voglio fare musica ma allo stesso tempo ci sarebbe X Factor, con il quale l'avventura potrebbe proseguire. Il programma di Sky è qualcosa che mi ha dato e continua a darmi molto, allo stesso tempo è però un impegno totalizzante. Vedremo". Non ci sarebbe ancora, dunque, la conferma ufficiale, ma Manuel Agnelli sarebbe pronto a dire di nuovo sì al programma di Sky.Lo dice durante la presentazione di Ossigeno il nuovo ...

X Factor 12 : Mara Maionchi ci sarà : La notizia arriva dall’oggi al domani, pronta ad allietare la giornata dei fan più accaniti. Dopo Alessandro Cattelan e Fedez, anche Mara Maionchi conferma la sua partecipazione alla dodicesima edizione di X Factor in qualità di giudice. Un contributo prezioso quello di Mara, apprezzato tanto dal pubblico quanto dalla critica e deciso a replicare il successo della passata ...

Sanremo Young : Mara Maionchi confermata a X Factor : Mara Maionchi: prima Sanremo Young poi ancora X Factor È il giudice televisivo più irriverente del piccolo schermo. Mara Maionchi è particolarmente apprezzata agli occhi del pubblico per la sua sincerità e schiettezza senza uso di mezzi termini. Così la discografica, reduce dalla settimana sanremese in onda su Rtl 102.5 insieme al marito Alberto Salerno per la cronaca del Festival, torna in tv. Infatti da venerdì prossimo la Maionchi sarà ...

Mara Maionchi confermata a X Factor 2018 : Mara Maionchi Dopo Fedez e il conduttore Alessandro Cattelan, arriva un’altra conferma per la prossima edizione di X Factor. Insieme al rapper, tra i giudici della dodicesima edizione del talent show di SkyUno ci sarà anche Mara Maionchi. X Factor 2018: sì a Maionchi e Fedez, no a Morgan Ad annunciare la presenza della giurata a X Factor 2018 è Gabriele Immirzi, direttore generale di FremantleMedia, la casa di produzione del ...

X Factor 2018 : Fedez e Mara Maionchi confermati - il sogno proibito di Maria De Filippi giudice… : X Factor 12, chi ci sarà in giuria nell’edizione in onda da settembre 2018 su Sky Uno? Due le riconferme, uno il “sogno proibito”. X Factor: “Fedez non ha chiesto l’esclusione di Levante in giuria” Gabriele Immirzi, direttore generale di Fremantle Media Italia, intervistato da Il Messaggero, parla anche del fortunato talent show di Sky. […] L'articolo X Factor 2018: Fedez e Mara Maionchi confermati, il ...

Maria De Filippi a X Factor 2019?/ Confermati Fedez e Mara Maionchi - fuori Morgan : parola di Gabriele Immirzi : Maria De Filippi a X Factor 2019? E' la sanguinaria il sogno proibito del talent Sky. Confermati in giuria Fedez e Mara Maionchi mentre rimane fuori Morgan: le parole di Gabriele Immirzi (Pubblicato il Mon, 12 Feb 2018 12:05:00 GMT)

Foto storia di Gianna Nannini ospite a Sanremo 2018 : dall’incontro con Mara Maionchi ad America e Sei nell’anima : Avrebbero voluto trasformarla in una cantante "normale" con un contratto all'Ariston ed è proprio lì che questa sera tornerà Gianna Nannini ospite a Sanremo 2018. La Foto storia della rocker non può che partire dal suo primo grande successo, America, uscito nel 1979 rivoluzionando la sua vita e anche quella della musica italiana. La copertina dell'album che conteneva il suo singolo, California, raffigurava la Statua della libertà che ...