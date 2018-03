Mangiare poco per mantenersi giovani e vivere a lungo

meteoweb.eu

: Boh sarà perché ho sempre vissuto nel settore ma a questi di Spotify sembrano quelli che pretendono di mangiare/com… - proxyebbasta : Boh sarà perché ho sempre vissuto nel settore ma a questi di Spotify sembrano quelli che pretendono di mangiare/com… - sana_kimbap : @WuYFan_90 viso, precipitandosi poco dopo a raccogliere il tutto per poggiarlo sul tavolo all'interno. Prima di in… - billsvodka : RT @missisemme: Tra le mie paranoie più grandi c'è mangiare con altra gente sia che consoco sia che conosco poco cioè proprio mi viene l'an… -

(Di giovedì 8 marzo 2018) Secondo molti medici e scienziati, il digiuno è la chiave perpiù ae in salute. È una pratica spirituale molto consigliata da tutte le più grandi religioni, afferma il professor Yoshinori Nagumo, presidente onorario dell’International Antiaging Medical Society. Docente di medicina nell’Università di Tokio e Osaka, sspecializzato nella cura del tumore della mammella, il quale ha dapubblicato in Italia il suo libro intitolato “Il magico potere del digiuno”. La teoria del dottor Nagumo, è quella di concedersi un solo pasto al giorno consumando pasti semplici eenergetici. Secondo il professore, la carestia mantiene le cellule; diverse ricerche sugli animali avevano dimostrato che l’aumento maggiore della durata della vita si verificava in concomitanza con una restrizione calorica del 40% (calcolato sulla base di quanto le cavie erano ...