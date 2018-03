Maltempo Ischia | frana | chiusa la strada a Serrara Fontana 

Maltempo Liguria : la mandria di Marinella rischia di rimanere senza cibo : Ha rischiato di rimanere senza cibo sotto la neve la mandria della Tenuta di Marinella a causa del Maltempo. E’ scattata la solidarietà tra gli allevatori e agricoltori della zona che, grazie all’interessamento della Coldiretti, hanno garantito mangime e foraggio. Il camion con i rifornimenti previsti per oggi è infatti rimasto bloccato sulla autostrada della Cisa, chiusa ieri sera per il ghiaccio. “Non appena ci è giunta la ...

Maltempo : neve nel Golfo di Napoli - scuole chiuse a Ischia : La neve sta imbiancando questa mattina anche le isole del Golfo di Napoli. A Capri i fiocchi hanno imbiancato la parte “bassa” dell’isola, il Comune, le strade e le case di Anacapri, il Comune più alto, dove la nevicata è stata a tratti abbondante e ha formato uno strato bianco. neve anche a Ischia, dove i fiocchi hanno raggiunto anche le aree sul livello del mare, a differenza di ieri quando la nevicata era limitata alle quote ...

BURAN - GELO SIBERIANO A ROMA E MILANO/ Maltempo : allerta neve su autostrade - frana a Ischia (previsioni meteo) : BURAN, neve e GELO SIBERIANO a ROMA e MILANO, vertice nella capitale per il piano anti-freddo. allerta neve su autostrade, frana a Ischia. Previsioni meteo e ultime notizie(Pubblicato il Sat, 24 Feb 2018 16:02:00 GMT)

Maltempo : frana a Ischia sfonda un supermercato : Una frana, terra e massi, partita da un muro di confine, a Lacco Ameno (Ischia), ha investito un supermercato sfondandone una parete esterna ed entrando nella struttura. Non ci sono feriti ma danni all’immobile. Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Ischia, che valutano lo sgombero dell’area. L'articolo Maltempo: frana a Ischia sfonda un supermercato sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo - neve a Ischia : anche nella zona di Casamicciola - colpita dal sisma : Freddo e neve nel pomeriggio anche sulla parte alta dell’isola d’Ischia. La neve è scesa sul Monte Epomeo, sulla frazione collinare di Serrara Fontana e su tutte le zone alte dell’isola. anche la “zona rossa” di Casamicciola – colpita dal terremoto del 21 agosto scorso – è stata ricoperta da una coltre bianca. L'articolo Maltempo, neve a Ischia: anche nella zona di Casamicciola, colpita dal sisma sembra ...

Nuova ondata di Maltempo nel golfo di Napoli : stop ai collegamenti per Capri - corse a singhiozzo per Ischia e Procida : La Nuova ondata di maltempo che si sta abbattendo nel golfo di Napoli ha portato alla sospensione di molte dei corse di linea dei collegamenti marittimi per le isole. Il mare agitato, con onde alte ...