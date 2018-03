Mafia | Dell’Utri resta in carcere Rigettata la richiesta di revisione per l’ex senatore

Berlusconi : “Il Falso quotidiano mi accusa di aver pagato la Mafia”. È scritto nero su bianco nella sentenza Dell’Utri : Smentisce di aver mai pagato Cosa nostra, anzi rivendica di essere stato addirittura una vittima dei boss mafiosi. Peccato che una sentenza della corte di Cassazione dica il contrario. Sarà per questo motivo che Silvio Berlusconi attacca il Fatto quotidiano colpevole di ricordare cosa scrissero gli ermellini sul suo rapporto con le cosche siciliane. “Il Falso quotidiano, o il Fatto, come si chiama, mi accusa in questi giorni di aver pagato ...

Berlusconi e l’amico pagato 27 milioni per stare zitto : “Hanno paura che canti le canzoni di Dell’Utri e di lui con la Mafia” : “Sai fino a quando mi pagheranno? Fin quando c’è vivo Dell’Utri. Quando muore Dell’Utri non mi pagano più. Perché la loro paura è che io vada a cantare le canzoni di Dell’Utri e di lui con la mafia“. Parola di Alberto Maria Salvatore Bianchi, amico di Sivio Berlusconi e Marcello Dell’Utri sin dai tempi in cui tutti e tre frequentavano l’università a Milano. A raccontarlo è di FqMillenniuM, il ...

Trattativa Stato-Mafia - l'atto d'accusa dei pm di Palermo. “Condannate Mancino - Mori e Dell’Utri” : La procura chiede 6 anni per l’ex ministro dell'Interno accusato di falso, 15 per il generale del Ros, 12 per l’ex senatore FI. Cinque anni per Ciancimino,...

Trattativa Stato-Mafia/ Palermo - pm chiede per Dell’Utri 12 anni di carcere : “Paese in mano a Cosa Nostra” : Trattativa Stato-Mafia, processo alle battute finali: nella loro requisitoria i pm hanno avanzato le richieste di condanna, 12 anni a Dell'Utri. Sentenza prevista per aprile?(Pubblicato il Fri, 26 Jan 2018 18:35:00 GMT)

Stato-Mafia - chiesti 12 anni per Dell’Utri : Nel processo per la presunta trattativa, l’accusa ha richiesto anche 15 anni per il generale Mori e 6 per l’ex ministro Mancino

