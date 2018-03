Mafia | Dell' Utri resta in carcere | respinta richiesta revisione

Italia - Mafia : respinta istanza Dell'Utri per revisione : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in Italiano SDA-ATS ...

Mafia - respinta istanza di revisione del processo per Dell'Utri : La decisione blocca automaticamente anche l'istanza di sospensione della pena che era stata avanzata dalla Procura generale del capoluogo nisseno

Mafia - Dell'Utri resta in carcere. Rigettata la richiesta di revisione per l'ex senatore : Marcello Dell'Utri resta in carcere. Lo ha deciso la seconda sezione della corte d'appello di Caltanissetta, rigettando la richiesta di revisione presentata dall'ex senatore di Forza italia. Respinta di conseguenza anche la richiesta di sospensione dell'esecuzione della pena per lo storico braccio destro di Silvio Berlusconi, avanzata nel dicembre scorso la procura generale nissena.

Mafia : sequestrato l'impero del re della fibra ottica : Messi i sigilli a beni per 120 milioni di euro che fanno capo all'imprenditore Calogero Romano, nell'agrigentino - Aziende, immobili,auto e conti correnti per un valore complessivo di 120 milioni di ...

Mafia - sequestrati beni per 120 milioni al re della fibra ottica : Le indagini hanno consentito di ricondurre il successo delle iniziative dell'imprenditore Calogero Romano ai rapporti di connivenza intrattenuti con esponenti di spicco di Cosa Nostra agrigentina

Mafia - beni per 120 milioni di euro sequestrati al re della fibra ottica : beni per un valore complessivo di oltre 120 milioni di euro sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza all'imprenditore agrigentino Calogero Romano, titolare di numerose aziende che operano nel ...

Mafia - sequestrati beni per 120 milioni al re della fibra ottica : La guardia di finanza ha sequestrato beni per un valore di oltre 120 milioni di euro all'imprenditore agrigentino Calogero Romano, titolare di numerose aziende che operano nel campo delle ...

Balle Spaziali - 4 fake news da demolire : da Gentiloni premier per tutte le stagioni a Berlusconi vittima della Mafia : E’ vero che è colpa di Virginia Raggi se lunedì 26 febbraio si sono bloccati i treni dopo la nevicata che ha colpito l’Italia centrale? E poi: è vero che il premier Paolo Gentiloni è talmente bravo e ha fatto tali miracoli in 14 mesi di governo, che sarebbe cosa buona e giusta riaverlo al potere, indipendentemente da chi vincerà o perderà le elezioni del 4 marzo? Ma è vero che Silvio Berlusconi è vittima di una persecuzione persino ...

Ne Il Cacciatore su Rai2 Francesco Montanari è Alfonso Sabella nell’Inferno della lotta alla Mafia (trama e promo) : Debutta il 14 marzo la serie Il Cacciatore su Rai2, con protagonista Francesco Montanari nei panni di Saverio Barone: la fiction racconta una delle pagine più cruente della lotta tra Stato e mafia nella Sicilia dei primi anni '90, quella dell'era più sanguinaria della nostra storia, segnata dalle bombe di Firenze, Bologna e Milano, dalle stragi di Capaci e Via D’Amelio che hanno ucciso Falcone e Borsellino con gli agenti delle loro scorte, dal ...

Giornata Internazionale della Lingua Madre : nella sede della LIFE AND LIFE - bene confiscato alla Mafia - pomeriggio di video - danza - teatro - ... : ... grazie alla LIFE AND LIFE, si è celebrata la 'Giornata Internazionale della Lingua Madre', proclamata dalla Conferenza Generale dell'ONU per l'educazione, la scienza e la cultura nel novembre del ...

Polo della Giustizia - il Ministro Orlando firma il protocollo : la Mafia si combatte anche così : Salvemini a margine dell'incontro il Ministro della Giustizia ha affrontato anche alcuni temi legati alla politica nazionale, alle possibili alleanze e alla figura del premier che, dice, potrebbe ...

Berlusconi : “Il Falso quotidiano mi accusa di aver pagato la Mafia”. È scritto nero su bianco nella sentenza Dell’Utri : Smentisce di aver mai pagato Cosa nostra, anzi rivendica di essere stato addirittura una vittima dei boss mafiosi. Peccato che una sentenza della corte di Cassazione dica il contrario. Sarà per questo motivo che Silvio Berlusconi attacca il Fatto quotidiano colpevole di ricordare cosa scrissero gli ermellini sul suo rapporto con le cosche siciliane. “Il Falso quotidiano, o il Fatto, come si chiama, mi accusa in questi giorni di aver pagato ...

Elezioni - Minniti a Sky TG24 : 'Dire chiaramente no a voti della Mafia' - : Il ministro dell'Interno, ospite dell'I ntervista di Maria Latella , ha affermato che i risultati del voto del 4 marzo , LO SPECIALE, si avranno nelle prime ore del lunedì successivo. Sui fatti di ...

