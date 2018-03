Ma il maggioritario non ha funzionato per niente

huffingtonpost

: @AlessiaMorani Capisco che da “Renziana” sei già proiettata verso il 3% a cui vuole condurvi il prode Renzi. Ma al… - ignaziocorrao : @AlessiaMorani Capisco che da “Renziana” sei già proiettata verso il 3% a cui vuole condurvi il prode Renzi. Ma al… - erreelleci : @Ettoreeeeee Assolutamente NO ! NON c'era il voto disgiunto: mi spieghi come hai fatto a scegliere ?????? Tutti i… - StefanoAM : @MarioPlatero Che è esattamente il nostro problema (il parlamentarismo) ma maggioritario e semipresidenziale in un… -

(Di giovedì 8 marzo 2018) Nelle pieghe labirintiche del Rosatellum si è nascosta una sorpresa che non mi pare sia stata ancora adeguatamente rilevata dagli osservatori. Com'è noto, le modalità possibili di espressione del voto erano tre: scelta della lista proporzionale, e in questo caso il voto andava automaticamente anche al candidato collegato nell'uninominale; scelta di entrambi, lista proporzionale e uninominale, purché, naturalmente coerenti; scelta del solo candidato dell'uninominale.In quest'ultimo caso il voto andava attribuito direttamente alla lista proporzionale o, se le liste fossero state più di una, alle liste collegate, spalmate in misura proporzionale. La previsione di quest'ultima possibilità era, si comprende, legata all'idea dell'intuitus personale del candidato uninominale, capace, si presumeva, di trascinare consenso personale in forza del suo ...