L’ultimo saluto a Davide Astori | la giornata in diretta

Funerale Davide Astori - è il giorno delL’ultimo saluto : Corone di fiori da Juve - Lazio - Sassuolo e Chievo [VIDEO] : Funerale Davide Astori – L’ultimo saluto. E’ un giorno tristissimo per tutto il mondo del calcio e non solo per i funerali di Davide Astori, trovato morto nella stanza dell’albergo prima della gara di campionato contro l’Udinese, morte naturale in seguito ad arresto cardiocircolatorio. Centinaia le persone presenti in piazza Santa Croce a Firenze per i funerali, c’è anche chi è arrivato alle 7 per ...

Astori - tante persone in coda per L’ultimo saluto : Astori, tante persone in coda per l’ultimo saluto Lunga processione ditifosi e gente comune a Coverciano per dare l’ultimo saluto aDavide Astori. Al completoanche tutta la squadra viola, insieme al presidente Andrea Della Valle Continua a leggere L'articolo Astori, tante persone in coda per l’ultimo saluto proviene da NewsGo.

Davide Astori morto - migliaia di tifosi e sportivi a Coverciano per L’ultimo saluto al capitano della Fiorentina : La maglia viola numero 13 è stata appoggiata sopra la bara di Davide Astori nella camera ardente allestita al centro della palestra del Centro tecnico federale di Coverciano, dove tifosi e sportivi hanno iniziato a sfilare davanti alla salma del capitano della Fiorentina per l’ultimo saluto. Su una parete della palestra, dove è allestita la camera ardente, è stato posto un grande schermo dove scorrono le immagini del ...

Milano - funerali di Gian Marco Moratti : chiesa gremita per dare L’ultimo saluto all’imprenditore : Parenti, amici, collaboratori, dipendenti, cittadini. Tutta la città ha dato l’addio all’imprenditore scomparso a 81 anni lunedì

“Bea non ce l’ha fatta…”. Al suo funerale la sfilata di supereroi che amava : le immagini che hanno fatto il giro del mondo emozionando tutti. La sua storia aveva tenuto l’Italia intera con il fiato sospeso : L’ultimo saluto è da brividi : Bea se ne è andata. Anche Batman in persona è andato a salutarla. Sapeva che questo momento sarebbe arrivato, quante volte la mamma glielo aveva detto, chissà quante volte avevano parlato di quell’amica così speciale. Nella chiesa del Santo Volto di Torino c’erano a Biancaneve, Superman, Hagrid, Pokémon, Trilli, il Re Leone, Alvin, Capitan America, i Teletubbies e tutti quei personaggi che Bea adorava. Tutti in fila, una festa ...

