L’otto marzo è ancora la festa della donna? : “Questa festa non mi appartiene.” Così si è espressa una giovane a proposito delL’otto marzo, giornata internazionale dedicata alla donna. Forse ha ragione Valentina, perché in questo giorno di memoria storica da festeggiare non c’è poi molto. Basti pensare alle donne vittime di femminicidio, di cui la cronaca riferisce ogni giorno. Stando ai […]

Donne forti fatte di carta - quattro libri da leggere per capire L’otto marzo : Malgrado i mutamenti climatici, la mimosa continua a fiorire i primi giorni di marzo. La sua puntualità sembra testimoniarne la voglia di aderire alla Festa internazionale della donna. Un impegno che potremmo far risalire agli anni Cinquanta, quando regalare il fiore giallo l’otto marzo era considerato “atto a turbare l’ordine pubblico”. Siamo lontani da quei giorni, eppure le ragioni di esistenza di questa festa sono ancora oggi attuali. Vorrei ...