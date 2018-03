LORENZO CRESPI | MORIRO' PRESTO! Che bestie sui social | mi fate

LORENZO CRESPI : morirò presto - ho una malattia! : L’attore Lorenzo Crespi lancia un appello sui social che mette i brividi. L’uomo svela una verità inquietante e che riguarda il suo stato di salute. Sentite le sue parole, fanno venire la pelle d’oca! Lorenzo Crespi ha usato il suo profilo Instagram per lanciare un accorato appello ai fans. L’attore svela di essere rimasto al freddo, senza luce e senza gas. Inoltre Crespi ha anche svelato di avere una malattia ai polmoni ...

LORENZO CRESPI choc su Twitter : “Morirò presto” : Lorenzo Crespi ed il suo sfogo choc su Twitter: “Morirò presto, non ho soldi e Barbara D’Urso sa che…“. A quanto sembra le sue condizioni di salute si sono ulteriormente aggravate e l’attore, in preda alla disperazione lancia un drammatico appello. Lorenzo Crespi lancia il suo appello su Twitter E’ disperato Lorenzo Crespi per lanciare un appello su Twitter, in cui si legge tutta la sua amarezza e solitudine, ...

LORENZO CRESPI - il grido disperato sui social : ‘Morirò presto’ : L’attore Lorenzo Crespi lancia un grido d’aiuto sui social network: “Io morirò presto e vi chiedo di sputare in faccia a tutti quelli che minimamente in tv diranno che mi volevano bene”. Uno sfogo disperato e un attacco contro tutti coloro che, a suo dire, lo hanno abbandonato a se stesso. “Tutti sanno come sto vivendo.. ma se non possono usarmi.. non possono aiutarmi”, scrive il protagonista di tante fiction ...

LORENZO CRESPI chiede aiuto : “Io emarginato e malato - morirò presto ma vi chiedo di sputare in faccia a chi in tv dirà che mi voleva bene” : Da divo delle fiction a disoccupato in crisi. Lorenzo Crespi per l’ennesima volta lancia il suo grido d’aiuto attraverso i social network. Già in passato l’attore, celebre per i ruoli in Carabinieri e Gente di Mare, aveva raccontato i suoi disagi legati a problemi economici per mancato lavoro (il suo ultimo progetto risale al 2010, quando partecipò a Ballando con le stelle) e di salute per un enfisema polmonare. Spesso Barbara ...

LORENZO CRESPI : "Morirò presto. Sputate in faccia a tutti quelli che in tv diranno che mi volevano bene" : "Io morirò presto e vi chiedo di sputare in faccia a tutti quelli che minimamente in tv diranno che mi volevano bene". È uno sfogo disperato quello che l'attore Lorenzo Crespi affida ai social, scagliandosi contro tutti coloro che, a sua detta, lo hanno abbandonato a se stesso. "tutti sanno come sto vivendo.. ma se non possono usarmi.. non possono aiutarmi", scrive su Instagram l'attore, raccontando di vivere "in condizioni ...

