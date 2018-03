Lorenzo Crespi e il terribile sfogo sui social | Sputate in faccia quelli che in tv

Lorenzo Crespi dopo l'appello shock : "Sto andando in ospedale" : C'è apprensione per le condizioni di salute di Lorenzo Crespi. Da tempo non si avevano sue notizie, poi qualche giorno fa l'attore è tornato a sfogarsi su Instagram.

Lorenzo Crespi ENTRA IN POLITICA/ Gli sfoghi su Twitter dell'opinionista di Barbara D'Urso : Cambiamento radicale nella vita di LORENZO CRESPI che rinuncia alla recitazione e a Barbara D'Urso per tornare nella sua Messina e darsi alla POLITICA, questa volta gli andrà meglio?(Pubblicato il Wed, 07 Mar 2018 00:09:00 GMT)

Lorenzo Crespi / Ospite a Domenica Live? I messaggi criptici : “Il mio cane non lo lascio solo nemmeno morto!” : Lorenzo Crespi Ospite a Domenica Live? L'attore siciliano lancia messaggi criptici che non ci fanno capire se sarà in studio da Barbara d'Urso oppure no. Ecco le ultime.(Pubblicato il Sun, 25 Feb 2018 12:24:00 GMT)

Lorenzo Crespi attacca Francesca Cipriani non ha avuto un’attacco di panico : Lorenzo Crespi a “Domenica Live” si scaglia contro Francesca Cipriani e la sua reazione in elicottero all’idea di lanciarsi. Quello di Francesca Cipriani non era un attacco di panico. Non c’è nessun sintomo di un attacco di panico, come non c’è nessun sintomo di malessere in quello che ha fatto in spiaggia. Sono anni che studio i segnali del corpo. Quello della Cipriani non è stato un attacco di panico, è tutta una messinscena». «Lo ha fatto per ...

Francesca Cipriani - Lorenzo Crespi attacca : 'Il malore all'Isola solo una recita. Ecco perché lo ha fatto' : ROMA - 'Quello di Francesca Cipriani non era un attacco di panico . Non c'è nessun sintomo di un attacco di panico, come non c'è nessun sintomo di malessere in quello che ha fatto in spiaggia. Sono ...

Lorenzo Crespi torna in tv : è il nuovo opinionista di Barbara d’Urso : Lorenzo Crespi oggi: l’attore di nuovo in televisione grazie a Barbara d’Urso Lorenzo Crespi – vero nome Vincenzo Leopizzi – è tornato finalmente in tv. Dopo una lunga assenza dal piccolo schermo, l’attore ha fatto il suo ritorno a Domenica Live. Crespi è stato invitato da Barbara d’Urso per parlare del tema della chirurgia plastica, […] L'articolo Lorenzo Crespi torna in tv: è il nuovo opinionista di ...

