LIVE Tirreno-Adriatico 2018 | seconda tappa in DIRETTA | Camaiore-Follonica | prima

oasport

: RT @DirettaCiclismo: Tirreno-Adriatico: tutte le informazioni sulla seconda tappa. Domani diretta integrale dalle ore 12.15 - CianideBoaren : RT @DirettaCiclismo: Tirreno-Adriatico: tutte le informazioni sulla seconda tappa. Domani diretta integrale dalle ore 12.15 -

(Di giovedì 8 marzo 2018) Buongiorno e benvenuti alladelladellafrazione in linea dopo la cronosquadre di ieri che ha premiato la BMC. Si parte dae si giunge adopo 167 chilometri: l’epilogo sarà quasi sicuramente dedicato alle ruote veloci. Si parte in salita, verso il primo GPM della corsa, quello di Montemagno. Da lì in poi sarà una lunga attesa verso la volata: non saranno infatti presenti altre difficoltà allo altimetrico. Da valutare, come unica possibile insidia, il vento. Nel finale verrà affrontato il circuito di, da ripetere tre volte: strade larghe, pochissime curve ed un lungo rettilineodell’arrivo. I più attesi sono sicuramente Fernando Gaviria (Quick-Step Floors) e Peter Sagan (Bora-hansgrohe), che hanno dominato negli ultimi anni le volate alla. Il nostroinizierà alle ore 12.00, ...