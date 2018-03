LEGEND Su Rai 4 il film con Tom Hardy oggi | 8 marzo 2018

Comunicata la data di lancio su PC di The LEGEND of Heroes : Trails of Cold Steel II : The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel II arriverà per PC via Steam e GOG.com e Humble Store il 14 febbraio, riporta Gematsu.I titolo è stato in origine pubblicato per PS3 e PS Via in Giappone nel settembre del 2014, seguito da una release nord americana ed europea avvenuta nel novembre 2016. Per quanto riguarda PlayStation 4 Pro il gioco è arrivato in una versione 4K l'8 marzo 2017 in Giappone, mentre ora si appresta ad approdare anche su ...