LEGEND Info streaming e trama del film con Tom Hardy su Rai 4 oggi | 8 marzo 2018

The LEGEND of Zelda : Breath of the Wild eletto miglior gioco del 2017 da Game Informer : A pochi giorni dall'inizio del 2018, anno che si appresta ad essere ricco di uscite già da questo mese di gennaio, scopriamo le varie classifiche che proclamano i migliori giochi del 2017. Questa volta vi segnaliamo i premi assegnati da Game Informer che eleggono, come accaduto per EDGE, The Legend of Zelda: Breath of the Wild il miglior gioco del 2017. Il sito spiega anche le motivazioni di questa scelta, che risiedono fondamentalmente nella ...