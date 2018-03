Lega | Idris | “Balotelli? Una black panther | sto con lui”

calcioweb.eu

(Di giovedì 8 marzo 2018) ”Balotelli è una ‘’, è naturale che vada contro il sistema della. Io sto con Balotelli, sono d’accordo con Mario, tifo per lui”. Lo ha detto, il commentatore calcistico di colore divenuto famoso come ospite di ‘Quelli che il calcio’, nato in Gambia ma naturalizzato italiano, intervistato da ‘Un giorno da pecora’ su Radio Rai Uno. Un uomo di colore può stare nella? ”Dipende -ha sostenuto- dagli ideali. Non ho mai visto neri nel Ku Klux Clan. Lanon è il Ku Klux Klan, l’aver messo un nero per dimostrare che non sono razzisti è una loro scelta”. Quanto al neo eletto del Carroccio, Toni Iwobi, “bisogna vedere se lui ha fatto questa scelta per opportunismo oppure no, io non lo conosco quindi non posso giudicare”. (AdnKronos) L'articolo? Una...