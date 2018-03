Le porte della percezione | quando Huxley descrisse la realtà sotto mescalina

Video/ Sassari Le portel - 72-55 - : highlights della partita - Basket Europe Cup - : Video Sassari Le Portel , 72-55, : highlights della partita di Basket valida per gli ottavi di finale dell'Europe Cup. Successo sardo al Serradimigni.

Video/ Sassari Le portel (72-55) : highlights della partita (Basket Europe Cup) : Video Sassari Le Portel (risultato finale 72-55): highlights della partita di basket valida per gli ottavi di finale dell'Europe Cup. Successo sardo al Serradimigni.(Pubblicato il Thu, 08 Mar 2018 09:38:00 GMT)

Pattinaggio artistico - Lucrezia Beccari pronta per i Mondiali juniores : “Voglio fare bene - porterò a Sofia il dramma delle vittime della Shoah” : Giovanissima promessa del Pattinaggio di figura italiano, Lucrezia Beccari, pattinatrice classe 2003 tesserata con la società Ice Club di Torino, dopo una stagione ricca di bellissimi risultati coronata con la vittoria ai Campionati Nazionali, si appresta a fare il suo esordio ai Mondiali juniores, previsti nella città di Sofia (Bulgaria) dal 6 all’11 Marzo. La talentuosa atleta azzurra è carica e motivata per il suo esordio nella rassegna ...

Viaggi & Turismo : gli italiani fotoreporter di viaggio - smartphone al posto della macchina fotografica : In Italia sono gli over 55 a preferire lo smartphone per i loro album di Viaggio e non i giovanissimi. A confermarlo è una ricerca condotta da eDreams, l’agenzia di Viaggi leader in Europa, coinvolgendo 10.000 persone da Italia, Spagna, Francia, Regno Unito, Portogallo e Svezia. Per l’indagine siamo i primi (66%) tra i Paesi analizzati a preferire il cellulare alla macchina fotografica per immortalare i momenti più significativi dei nostri ...

Morto Mimmo Candito - storico reporter di guerra della Stampa : Se ne è andato Mimmo Candito, storico giornalista di guerra per il quotidiano La Stampa e docente universitario di Linguaggio giornalistico.Nato il 15 gennaio del 1941 a Reggio Calabria, aveva iniziato il suo lavoro da giornalista negli anni Sessanta, quando era stato assunto al Comune di Genova e nel contempo collaborava con Il Lavoro.Dal 1970 aveva poi iniziato a scrivere per il quotidiano torinese, coprendo aree di crisi come dal Medio ...

Maserati Quattroporte - Al volante della 3.0 S Q4 Granlusso : Per di più, soprattutto impiegando la logica Sport appaga anche l'orecchio con un sound indiscutibilmente…emiliano a dispetto della struttura V6 e, ancora più, della sovralimentazione che di base non ...

Slovacchia - l’ombra della ’ndrangheta sull’omicidio del reporter : Il giornalista slovacco Ján Kuciak, 27 anni, è stato ucciso con un colpo di pistola al petto mentre era in casa sua, assieme alla fidanzata, Martina Kusnirova. A lei è toccato un colpo alla testa. Un’esecuzione. Molto probabilmente, dice la polizia, è l’opera di un sicario, che avrebbe agito tra giovedì notte e sabato notte. Non si sa nulla del ...

Giornata della fierezza massonica Le logge pugliesi del GOI aprono le loro porte al pubblico : ... la comunione massonica più antica e più numerosa d'Italia, spalanca le porte delle sedi di Bari, Taranto, Lecce e Gallipoli a quanti vorranno addentrarsi nei "segreti" del mondo massonico. Dalle 16 ...

Venezia : riaperto il porte della Libertà dopo la caduta di un pilone : Il traffico è rimasto bloccato per diverse ore sull'arteria che collega la città lagunare con Mestre - E' stato riattivato il traffico sul Ponte della Liberta a Venezia in entrambi i sensi di marcia ...

FORMAZIONE - porte aperte all'Università della Campania Luigi Vanvitelli per la Winter School : Docenti, ricercatori, giovani dottorandi, rappresentanti del mondo industriale e ex dirigenti di azienda del CeSAF Maestri del lavoro accompagneranno gli studenti in un viaggio appassionante alla ...

Mercedes-AMG GT4 - Nuove foto spia ufficiali della quattro porte : Nel corso di quest'anno la gamma Mercedes-AMG accoglierà un nuovo modello totalmente sviluppato dai tecnici del marchio di Affalterbach: si tratterà della prima quattro porte interamente progettata e costruita dalla AMG. Anticipata dalla Mercedes-AMG GT Concept presentata allo scorso Salone di Ginevra, la nuova sportiva non ha ancora una denominazione ufficiale ma, secondo diverse indiscrezioni, potrebbe chiamarsi Mercedes-AMG GT4.Debutto ...

Arte - morto Battelli : pittore di via Margutta e fotoreporter della Dolce vita : ... con i suoi dipinti in rilievo si è inventato una forma particolarissima di Arte polimaterica, che ha avuto successo in tutto il mondo. Per anni ha animato via Margutta, era un personaggio e a Roma ...

Mercedes-AMG GT4 - Prime foto spia ufficiali della quattro porte : Nel corso di quest'anno la gamma Mercedes-AMG accoglierà un nuovo modello totalmente sviluppato dai tecnici del marchio di Affalterbach: si tratterà della prima quattro porte interamente progettata e costruita dalla AMG. Anticipata dalla Mercedes-AMG GT Concept presentata allo scorso Salone di Ginevra, la nuova sportiva non ha ancora una denominazione ufficiale ma, secondo diverse indiscrezioni, potrebbe chiamarsi Mercedes-AMG GT4.Debutto ...