Le donne scendono in piazza contro le violenze | ma la scena se la prende tutta Asia

(Di giovedì 8 marzo 2018) AppenaArgento mette piede inVittorio Emanuele, ledel movimento femminista 'Non una di meno' le si fanno inquasi di corsa. La abbracciano e la ringraziano, per aver preso parte al corteo che questo pomeriggio ha attraversato il centro di Roma. Migliaia didi tutte le età si sono date appuntamento nel cuore della Capitale per dire no alla violenza di genere. L'iniziativa dell'8 marzo coinvolge 70 paesi di tutto il mondo. Si tratta di uno sciopero in piena regola. Già l'anno scorso, lefurono invitate a scendere ine ad astenersi dal lavoro. Lo slogan è "Wetoogether", tutte insieme. Per andare al di là del motto #MeToo. Potente, ma individuale.Sette mesi dopo lo scoppio dello scandalo molestie che ha travolto il produttore cinematografico Harvey Weinstein,Argento scende innella sua città. "Avete ...