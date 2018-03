Lazio poco dinamica | ma quel palo di Immobile…

“Lo abbiamo trovato proprio mentre lo faceva”. Choc e arresto al cimitero. I carabinieri - dopo una segnaLazione - hanno deciso di intervenire e quello che hanno scoperto è pura follia. L’uomo è stato subito portato via - ma a casa sua - poco dopo - c’è stata un’altra brutta “sorpresa” : Si chiamano in modo esatto necrofori. E questa macabra storia riguarda uno di loro, un 50enne dell’inceneritore del cimitero di Faenza, nel Ravennate, è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di aver rubato protesi dentarie o denti d’oro dai cadaveri cremati. Durante l’arresto nel suo armadietto sono stati trovati una decina di pezzi che hanno dato esito positivo al reagente ‘oro 18 K’ e che, ...

Europa League - urna poco fortunata : Milan-Arsenal e Lazio-Dinamo Kiev : Strada in salita per le italiane ancora in corsa per l'Europa League. L'urna di Nyon non è stata per niente benevola con Milan e Lazio, le uniche due a passare i...

“Con gli uomini ho chiuso - voglio una donna”. La riveLazione choc della star che ha lasciato i fan a bocca aperta : quelle parole - pronunciate in diretta - che hanno fatto sgranare gli occhi al pubblico. Una svolta davvero inaspettata per lei - da poco tornata single : Cantante, personaggio televisivo, star dei social network. Difficile descrivere in una sola parola la bella Kerry Katona, artista britannica che il mondo ha conosciuto e apprezzato grazie innanzitutto alla sua musica e poi alla sua bellezza. Era il 1999 quando insieme a Liz McClarnon e Natasha Hamilton quella che all’epoca era una ragazzina fondava le Atomic Kitten, iniziando a calcare i palchi del Regno Unito prima e del mondo poi. ...

Lazio - Anderson dura poco : Immobile spuntato : MILANO Un buon pareggio che lascia tutto aperto per il ritorno all'Olimpico. Ottima la prova del giovane Luiz Felipe, che non fa ripiangere de Vrij, buono l'esordio di Caceres, Immobile non è al ...

Nel 2017 poco più di 12 mila immatricolazioni La preferita? La Volkswagen Polo

Terremoto - nuova scossa poco fa nel cratere sismico. Torna la paura tra la popoLazione : Terremoto, nuova scossa poco fa nel cratere sismico. Torna la paura tra la popolazione La scossa di Terremoto è avvenuta nelle Marche, precisamente nel maceratese, poco dopo le...

Terremoto - scossa poco fa tra Campania e Basilicata : "Sentita dalla popoLazione" : Una magnitudo modesta, ma anche una profondità dell'ipocentro decisamente bassa, che ha fatto sì che la popolazione residente al confine tra Campania e Basilicata, nelle province di...

InfLazione : Intesa sp - attesa media annua poco variata in 2018 (2) : ... l'andamento dell'Inflazione sia in Italia che nell'area euro è coerente con l'assoluta gradualità annunciata dalla Bce nella strategia di uscita dalle misure non convenzionali di politica monetaria'.