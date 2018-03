Lazio | Inzaghi | ' Adesso andiamo a vincere in Ucraina'

Lazio-Dinamo Kiev 0-0 La Diretta Inzaghi a caccia della sicurezza : La Lazio ospita la Dynamo Kiev nella partita di andata degli ottavi di finale di Europa League; nel turno precedente gli uomini di Simone Inzaghi hanno eliminato la Steaua Bucarest, mentre gli ucraini ...

Probabili formazioni / Lazio Dinamo Kiev : quote - le ultime novità live e i dubbi di Inzaghi (Europa League) : Probabili formazioni Lazio Dinamo Kiev: quote, le ultime novità live su moduli e titolari per la partita di Europa League, che si gioca per l'andata degli ottavi(Pubblicato il Thu, 08 Mar 2018 13:50:00 GMT)

Lazio - Simone Inzaghi alla vigilia di Europa League/ "Ecco come battere la Dnamo Kiev" : Simone Inzaghi verso Lazio-Dinamo Kiev: Europa League: "Un risultato positivo ci farà rialzare". Il tecnico farà turn over ma è probabile l'impiego di Immobile da titolare(Pubblicato il Wed, 07 Mar 2018 23:20:00 GMT)

Lazio - Inzaghi : 'Ripartiamo da certezze'. Immobile : 'Var ci ha tolto punti - ma non è alibi' : Vincere in Europa League per dimenticare la sconfitta con la Juventus in campionato. La Lazio è pronta ad affrontare la Dinamo Kiev, nell'andata degli ottavi di Europa League. Alla vigilia della sfida ...

Inzaghi carica la Lazio : 'Ripartiamo dalle nostre certezze' : ROMA - ' Quando si perdono due partite così è normale che i ragazzi non sono al massimo ma abbiamo parlato, si deve partire dalle prestazioni. Sotto l'aspetto mentale dobbiamo eliminare le scorie di ...

Lazio - Inzaghi : "Il fisico sta bene - mentalmente non siamo al massimo" : Il tecnico biancoceleste in vista degli ottavi contro la Dinamo Kiev: "Caceres e Marusic out, per il resto non ho scelto la formazione"

Lazio - Inzaghi : 'Squadra delusa dopo le sfide con Milan e Juventus. Dinamo? Non li sottovalutiamo' : Ottavi di finale di Europa League, la Lazio si prepara ad affrontare la Dinamo Kiev per provare a proseguire il cammino europeo. Tutto pronto per la partita d'andata, in programma allo stadio Olimpico.

Lazio-Dinamo Kiev - Inzaghi annuncia due assenze pesantissime : Lazio-Dinamo Kiev, si avvicina la giornata di Europa League, importanti indicazioni da parte di Simone Inzaghi in conferenza stampa: “Come sta la squadra psicologicamente? Non siamo al massimo, è normale. Dobbiamo ripartire dalle prestazioni. Nel girone di andata abbiamo battuto sia Juve che Milan, al ritorno siamo stati sfortunati. La Dinamo Kiev gioca da tanti anni questa competizione, hanno ottime individualità. Non vanno sottovalutati, ...

Inzaghi fa la Lazio 'Felipe' : Nel bene e nel male rovescia di continuo il suo destino. Ieri un'altra sforbiciata nel sette immortalata su Instagram, poi sorrisi e tuffi di gioia sull'erba zuppa di Formello: perché Felipe non ...

Lazio - Inzaghi sorride : Basta c'è. Colpi di scena : Lotito non eletto al Senato : Corre verso l'Europa League, Dusan Basta. L'esterno della Lazio è pronto a giocare sulla fascia destra giovedì sera , ore 20:05, nell'andata degli ottavi con la Dinamo Kiev. Con l'assenza di Marusic, ...

Lazio - Inzaghi guarda al calendario e sorride : calendario FAVOREVOLE - Come riporta la Gazzetta dello Sport, Inzaghi può guardare al calendario e sorridere. Giovedì, 8 marzo, arriva la Dinamo e la società vuole festeggiare le sue tifose: una ...