Lazio-Dinamo Kiev 2-2 | risultato e tabellino

Calcio - Europa League 2018 : Lazio-Dinamo Kiev 2-2 nell’andata degli ottavi di finale. Servirà l’impresa in trasferta : Lazio e Dinamo Kiev impattano per 2-2 nell’andata degli ottavi di finale dell’Europa League 2018 di Calcio e rimandano ogni discorso qualificazione alla gara di ritorno, che si giocherà tra sette giorni in Ucraina. Vantaggio ospite con Tsygankov al 52′, pari di Immobile al 54′, poi Anderson firma il sorpasso al 62′. Pari definitivo di Moraes, entrato da poco, al 79′. Rimpianti per un palo di Immobile nel corso ...

Video Gol Lazio-Dinamo Kiev 2-2 : Highlightes e Tabellino Europa League 8-3-2018 : Risultato finale Lazio-Dinamo Kiev 2-2: Cronaca e Video Gol Tsygankov, Immobile, Anderson, Moaraes, Andata Ottavi di finale Europa League, 8 Marzo 2018 La sfida d’andata giocata all’Olimpico non è andata bene alla Lazio che ha pareggiato per 2-2 contro una Dinamo Kiev cinica e fortunata. Ora la squadra capitolina sarà costretta a vincere nel campo sintetico della capitale ucraina, favorevole sicuramente alla Dinamo che è ...

LIVE Lazio-Dinamo Kiev - Europa League 2018 in DIRETTA : 2-2. Palo di Immobile all’ultimo respiro - servirà l’impresa al ritorno : CLICCA QUI PER LE PAGELLE LIVE DI Lazio-Dinamo Kiev Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della partita Lazio-Dinamo Kiev, valida per l’andata degli ottavi di finale dell’Europa League di calcio, che andrà in scena questa sera alle 21.05 allo stadio Olimpico di Roma. I due precedenti tra Dinamo e Lazio risalgono alle due sfide della fase a gironi della Champions League 1999/2000, quando, a cavallo tra vecchio e nuovo millennio, i capitolini si ...

