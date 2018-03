L' appello ai politici | Alleatevi con la scienza

Il Cdr askanews ringrazia gli esponenti politici che hanno risposto all'appello : Roma, 2 mar. , askanews, Il Cdr dell'agenzia di stampa askanews ringrazia sentitamente tutti gli esponenti di forze politiche che hanno deciso di rispondere all'appello lanciato dai giornalisti, ...

Elezioni : Italia Nostra - appello ai politici per salvare Venezia : Venezia, 22 feb. (AdnKronos) - Italia Nostra chiede ai candidati alle Elezioni politiche del 4 marzo di impegnarsi pubblicamente con iniziative parlamentari e di governo per la salvaguardia di Venezia. E, in particolare, Italia Nostra chiede di "ripopolare Venezia - abbandonata annualmente da circa

appello ai politici : stop all'azzardo : TRENTO. Una legge che regolamenti il consumo di gioco d'azzardo in Italia. Divieto assoluto di pubblicità del gioco d'azzardo su tutti i media e in tutti i luoghi pubblici. Tagliare, almeno di un ...

appello ai partiti e ai movimenti politici dalla conferenza permanente delle associazioni - federazioni e reti di volontariato : ... reti di solidarietà allargate, per contrastare un crescente deficit di socialità e senso civico, una perniciosa tendenza a isolarsi e a estraniarsi dalla partecipazione sociale e politica. Una sfida ...

"Bugiardi e corrotti" - i politici bocciati senza appello dai giovani : Un tema questo che verrà affrontato nel corso della trasmissione 'Voto o non voto? che questa sera alle 21 andrà in onda su Primocanale (ch10) e in diretta streaming su Primocanale.it. Poi però ...

Ricerca : appello 40 scienziati a politici - non facciamoci la guerra : "Evitare che scienza e politica diano vita a un dialogo tra sordi sembrerebbe semplice, ma nella pratica -denunciano- non è così". Anche se per il "gruppo dei 40" due esempi "di forte dialogo tra ...

Ricerca : l’appello di 40 scienziati ai politici - “allineamento e rispetto reciproco” : “Allineamento e il rispetto reciproco tra scienza e politica, che mai dovrebbero essere fazioni contrapposte: è dall’imprescindibile alleanza tra queste che dipendono la salute e lo sviluppo economico e sociale del Paese”: lo chiedono 40 Ricercatori su “La Stampa”, in un appello che chiede di riallineare scienza e politica. Il documento porta come prima firma quella di Walter Ricciardi, presiedente ...

