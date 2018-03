L’America apre la guerra commerciale | Trump approva i dazi | esenzioni per i Paesi

lastampa

(Di giovedì 8 marzo 2018) Sfidando la comunità internazionale, i mercati e le istituzioni finanziarie mondiali (ultimo in ordine di tempo Mario Draghi), il suo partito e alcuni ministri chiave, Donaldvara i, che entreranno in vigore entro 15 giorni, al 25% sull’acciaio e al 10% sull’alluminio con una cerimonia in pompa magna alla Casa Bianca, davanti ai rappres...